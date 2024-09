“Un ingegnere e sua sorella”: la strana narrativa del caso EyePyramid

In questo periodo giornalisticamente confuso, caratterizzato dalla scoperta di una parola bellissima, post-verità, e dall’abuso di una parola un po’ meno bella ma che fa venire l’acquolina in bocca, bufala, non sembrano esistere fatti ma solo rappresentazioni di fatti. Il

copia-incolla che caratterizza la diffusione delle notizie da una testata web all’altra è sintomo di superficialità, ma anche—spesso—di una mancanza di tempo e risorse per verificarne le fonti. Questa non è una giustificazione per riportare i fatti in modo poco corretto, ma se non altro è una motivazione a suo modo oggettiva per le inesattezze che ci ritroviamo a leggere.

Per esempio ieri Paolo Attivissimo, uno che di bufale ne sa qualcosa, ha scritto sul suo blog, citando le fonti, che non ci sono prove che i politici indicati inizialmente come coinvolti nella vicenda “cyberspionaggio” siano stati davvero infettati dal malware ‘Eye Pyramid’. Molte testate considerate attendibili, citate anche qui, invece, avevano fatto nomi e cognomi. Ma la cosa che più mi ha colpita mentre cercavo di informarmi sulla vicenda non è stato tanto il contenuto incerto degli articoli quanto un piccolo ma fondamentale vizio di forma: la formula un ingegnere e sua sorella.

