Questo documentario segue la realizzazione del primo film CGI del maestro Miyazaki

Amato, leggenda dell’animazione e maestro del suo mestiere sono alcune espressioni attribuite al co-fondatore dello Studio Ghibli Hayao Miyazaki lungo la sua carriera di oltre cinquant’anni, è, dunque, affascinante vederlo lottare con un nuovo set di strumenti nel nuovo trailer di Never-Ending Man.

Il documentario segue la prima incursione del regista di Spirited Away, My Neighbor Totoro e Princess Mononoke, nel mondo dell’animazione 3D dopo che si era ritirato dal disegno a mano nel 2013.

Il trailer mostra alcune parti del corto CGI lungo 12 minuti che lo ha riportato a lavoro, Boro the Caterpillar, insieme a momenti di fascinazione, frustrazione, trionfo, e creatività.

Videos by VICE

Il film è come una montagna russa emozionale per coloro conoscono il lavoro di Miyazaki da Nausicaa of the valley of the wind a The Wind Raises . “È così strano. Come creare un virus,” afferma il regista premio Oscar riguardo all’animazione 3D. In un momento particolarmente serio aggiunge, “E’ dura…mi sento un fallimento.”

“Riuscirà questo settantacinquenne a perseguirlo fino in fondo?” Si chiede la voce narrante del trailer. Sintonizzati su NHK WORLD TV Sabato 3 Giugno alle 4.10 e alle 10.10 PM e Domenica 4 Giugno alle 4.10 e alle 10.10 AM per scoprirlo.

Se perdi Never-Ending Man, ricorda che GKIDS presenta molti classici di Hayao Miyazaki a teatro per Ghibli Fest questa estate.