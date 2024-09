Un po’ di camerieri raccontano le loro storie dell’orrore a tema San Valentino

A seconda della persona a cui chiedi, San Valentino è alternativamente una merda, un giorno un po’ più triste degli altri, un giorno come un altro o un giorno un po’ meno triste degli altri. Per me, è una combinazione di tutti i sopracitati elementi. Per chi è fidanzato la parte più complicata potrebbe essere la conquista di un tavolo a un ristorante. E la situazione è ancora più drastica per chi non è fidanzato, perché non soltanto ti ritrovi a fare i conti con la fredda compagnia della solitudine, ma anche perché andare a mangiare fuori è effettivamente impossibile. È come se il mondo intero ti stesse dicendo “levati di mezzo.”

Quindi oggi, che quel giorno è passato, dedicate un pensiero silenzioso ai camerieri e alle cameriere single che hanno vissuto in prima persona tutto questo. E anche ai camerieri non single che hanno passato la serata a tenere a bada i loro ormoni. Abbiamo parlato con un po’ di camerieri inglesi per farci raccontare le loro storie peggiori a tema San Valentino (alcuni nomi sono stati cambiati per tutelarne la privacy).

Videos by VICE

DOPPIO INCONVENIENTE

Al ristorante tra i nostri clienti abituali c’era una coppia che veniva a cena praticamente ogni settimana—finché poi non si sono lasciati. Fast forward fino al giorno di San Valentino, in cui entrambi prenotano un tavolo in compagnia dei rispettivi nuovi fidanzati, ovviamente ignari che l’altro avesse avuto la stessa idea. Sono arrivati a un’ora di distanza, e avevano tavoli vicini. Nessuno dei due, immagino, aveva detto al nuovo compagno di essersi lasciato da poco, ed entrambi sono partiti con una filippica sul “come osa portare qui un altro nel ‘nostro’ posto.”

Essendo il ristorante piuttosto piccolo dopo un po’ tutti gli altri tavoli erano al corrente della situazione, con picchi di imbarazzo difficilmente eguagliabili. Come quando la ragazza si è messa a raccontare che si erano conosciuti su Plenty of Fish [un sito per appuntamenti]—e che erano andati a vivere insieme dopo appena due mesi, anche se poi lui aveva iniziato a rincasare sempre più tardi—e un cliente ha esclamato ad alta voce, “Lo sanno tutti che su Plenty of Fish ci stanno solo i brutti in cerca di sesso.” – Kara

CLIENTE AFFAMATA

Uno dei camerieri, che al tempo aveva 16 anni, si è fatto fare un pompino da una 42enne. Lei l’ha portato nel magazzino nel seminterrato—non l’ha nemmeno baciato, gliel’ha solo succhiato, poi è tornata di sopra e ha finito di cenare con le amiche. Molto Samantha di Sex and the City, vero? – Philip

CRANBERRY E CACCA

Quando ero uno studente, il giorno di San Valentino ero di turno nel locale di catena in cui lavoravo. Per qualche motivo, alcune coppie presero al volo l’offerta del giorno (tre portate bevanda inclusa) e decisero di passare tutta la sera da noi. Una coppia di studenti stava nel tavolo d’angolo. Non conoscevo lui, ma lei sì, per vie traverse. Era una di quelle ragazze fissate con lo sport, che vanno in giro a dire a tutti che lo sport è una bomba. Sapevo che era una che aveva il gusto del perverso, perché era lei che organizzava le cerimonie di iniziazione per la sua squadra.

Comunque, a un certo punto il suo accompagnatore è venuto al bancone e ha ordinato una caraffa di WooWoo—un drink con vodka, succo di cranberry e schnapps. Hanno bevuto tutto e se ne sono andati di corsa. Dopo pochi minuti mi sono accorto che dall’angolo dove erano seduti veniva un odore terribile. Tra le altre cose, tra cui un menù dei drink, ci ho scoperto la caraffa in cui uno dei due aveva mollato una cagata enorme. – Nick

PATATE FUORIPOSTO

Una coppia stava facendo sesso e pippando cocaina nel bagno (ne abbiamo solo uno) perciò si era formata una lunga coda. Ho chiesto loro di andarsene, cosa che hanno fatto a occhi bassi. È entrato il cliente successivo, e poi un altro cliente è venuto a chiedermi di pulire il bagno; mi immaginavo che ci fossero, non so, bamba e sperma ovunque. E invece la coppia aveva buttato un sacco di patate nella tazza, bloccandola. Sono corsa dal manager e gli ho detto, “Ci sono un sacco di patate in bagno, puoi guardare che nessuno sia entrato in magazzino a rubare roba?” E il manager mi ha risposto, “Oh, no, ancora quelle cazzo di patate, è la seconda volta questa settimana. Ma chi è che lo fa?” Non so se siano stati quei due o qualcuno prima di loro, ma l’idea che abbiano scopato in un bagno pieno di patate mi fa morire dal ridere. – Lisa

IL SUCCHIOTTO DELLE SEI

Per circa sei mesi, un paio di anni fa, ho lavorato in un posto di birre artigianali che si voleva “alla moda” nella cittadina scozzese dove frequentavo l’università. Gentilmente, avevo preso il turno di San Valentino, perché la maggior parte dei miei colleghi erano fidanzati. Stavo preparando i lime e tutto il resto, ma alle sei di sera il posto era ancora deserto. C’è una coppia dall’apparenza innocua al bancone, lui era il tipico tizio biondo palestrato che su Facebook ha la foto di copertina con gli amici e lei era ugualmente carina, ma moscia. Hanno preso del cibo e dei cocktail costosi, e io immaginavo che se ne sarebbero andati a casa a scopare in modo impersonale. Mentre ero lì che tagliavo la frutta, ho sentito il profondo, carnoso rumore di un succhiotto. È un suono che riconoscerei tra mille, quello che fanno le labbra sulle tette, e le labbra di lui erano molto, molto attaccate a una tetta di lei. Erano le sei di sera in un pub a San Valentino. Non dimenticherò mai lo sguardo di incomprensione, e anche un po’ offeso, con cui mi hanno guardato mentre li cacciavo. – Francisco



Segui Joe su Twitter