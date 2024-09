Una cover space-disco per far riunire i Cro-Mags

Da circa tre anni Maxime, tuttofare della scena punk parigina (che conosciamo per il gruppo hardcore Youth Avoiders, il trio garage Skategang e come batterista del miglior gruppo oi! del momento Rixe) si dedica a una passione poco diffusa nel microcosmo a volte piuttosto chiuso della musica underground: versioni dance lo-fi di classiche canzoni punk e hardcore. Inaspettatamente, la popolarità di questo progetto ha superato ampiamente quella delle sue band, e dopo i primi video su YouTube Digital Octopus era già stato invitato a suonare ovunque, dalla Svezia agli Stati Uniti e, come potete vedere da questo video, con lui l’atmosfera di festa da fine concerto è garantita al 100%.

Dopo aver ricreato con synth e drum machine vintage pezzi di Negative Approach, Blitz e Cock Sparrer, ora è il turno dei Cro-Mags che possono anche vantare un videoclip girato quasi professionalmente. Con questo remix che si spinge sempre di più verso la space-disco, la missione di Maxime per il 2017 è molto chiara: riconciliare il cantante John Joseph e il bassista Harley Flanagan, che non si parlano da 25 anni (qui si spiega tutta la storia, se sapete l’inglese). Dal canto suo Harley Flanagan, che sta per partire per un tour europeo che passerà anche per Parigi in maggio, ha condiviso il video su Instagram commentandolo con un “LMFAO”. Ora tocca a te rispondere, Johnny.



La canzone è tratta dal maxi-singolo The Dance of Quarrel di prossima uscita.

