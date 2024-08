Un sottomarino fai-da-te per lanciare razzi fai-da-te è affondato in Danimarca

Stando a quanto riportato da più fonti, l’inventore di uno dei sottomarini fai da te più grandi al mondo è stato fermato dalle autorità a Copenhagen con l’accusa di reato di omicidio dopo che il sottomarino è sprofondato al largo della costa danese, a quanto sembra con una giornalista a bordo.

Cinque anni fa, la squadra video di Motherboard US ha filmato Peter Madsen della Copenhagen Suborbitals nel suo laboratorio in Danimarca. Allora, Madsen e Kristian Von Bengtson — co-fondatore del progetto — stavano progettato il primo volo spaziale umano amatoriale. Il gruppo aveva deciso di lanciare nello spazio dei razzi dalla piattaforma UV3 Nautilus, un sottomarino amatoriale costruito dalla no-profit. Madsen sarebbe dovuto essere l’astronauta.

“Non ci vuole molto coraggio ad arrampicarsi a bordo di un razzo, chiudere il boccaporto e accendere i motori. Perché o funziona, o non funziona,” ci ha detto nel 2012. “Il tempo necessario per capirlo, in genere è molto poco. Ci vuole una quantità di coraggio inimmaginabile, invece, per essere parte del comando a terra e prendere una decisione — facciamo partire questo affare e vediamo se funziona.”

Il lancio è stato rimandato perché il sottomarino aveva bisogno di riparazioni dispendiose, ma una campagna di finanziamento su Indiegogo allestita nel 2013 per coprire i costi non ha avuto il successo sperato. Stando a quanto riportato da Ars Technica, Madsen ha deciso di ultimare le riparazioni personalmente, una scelta che ha attirato l’attenzione di una giornalista svedese (il cui nome non è ancora stato reso noto dalla polizia). Madsen e la giornalista hanno portato il sottomarino UV3 Nautilus al largo per una prova giovedì scorso. Il sottomarino è affondato apparentemente per un problema al serbatoio di zavorra, e non ci sono notizie della giornalista da allora. Le squadre di immersione non sono ancora riuscite ad accedere all’interno del sottomarino.

Stando sempre ad Ars Technica, Madsen è detenuto per sospettato reato, che potrebbe risultare in un’accusa di omicidio a carico dell’uomo. Questo articolo sarà aggiornato quando saranno disponibili ulteriori informazioni sulla vicenda.