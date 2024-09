Un tizio è riuscito a dormire dall’inizio alla fine di un concerto doom metal restando sul palco

Tutti quanti abbiamo avuto la nostra fase doom, no ragazzi? Io a un certo punto, deciso a voler scoprire gli eredi dei Candlemass, mi ero messo a vagare su Metal Archives per trovare nuovi gruppi che avessero solo pesanti chitarroni lentissimi tizi che gridavano cose macabre e/o religiose. Tipo, mi ero innamorato dei Faith, degli svedesi mega underground che avevano buttato fuori il loro album d’esordio vent’anni dopo il loro demo, che ha il titolo più doom della storia, cioè “Hymn of the Sinner”.



Insomma, il doom potrà anche essere ripetitivo e ipnotico━insomma, chiedetelo agli Sleep━ma resta un genere fatto principalmente da tizi nerboruti coi capelli lunghi che cantano o gridano cose evocative con la distorsione al massimo, tra un intermezzo acustico e l’altro. Il che mi fa venir voglia di dare un cinque alto all’amico con la maglietta rossa che potete vedere seduto sul palco nel video qua sotto, capace di dormire dall’inizio alla fine del concerto dei Fórn, un gruppo doom di Boston.

Il video è stato diffuso da un giornalista di SPIN, amico del bassista del gruppo. Abbiamo quindi un po’ di contesto: erano le tre di notte, quindi forse lo zio in rosso era un po’ stanchino. Magari, invece, era davvero un grande fan dei Fórn deciso a non perdersi neanche un secondo del concerto. Oppure l’amico che avrebbe dovuto portarlo a casa lo aveva abbandonato per andare a rimorchiare, abbandonandolo a una serata di sano metal estremo.



Quello che resta è la sua stoica decisione nel non alzare mai la testa dal sonno che lo ha avvolto, nemmeno quando il cantante gli grida nelle orecchie. Con la luce accesa. Un esempio da seguire la prossima volta che vi verrà voglia di mandare a puttane la serata dei vostri amici tornando a casa a mezzanotte e un quarto. Pensate a lui, trovate il posto più rumoroso che potete e chiudete gli occhi.

