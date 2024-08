Un tizio ubriaco ha fatto una diretta Facebook mentre era inseguito dalla polizia

“Yeah, siamo fortuitamente LIVE, zio!”

Con questa frase inizia la diretta Facebook in stile GTA di Ryan Stiles, 27 anni, che secondo il Tampa Bay Times giovedì scorso ha deciso di ubriacarsi, salire a bordo della sua jeep e mettersi a guidare su una spiaggia pubblica, investendo tutti gli ombrelloni e le sdraio che trovava sulla sua strada. Il tutto mentre mandava giù una bottiglia di whiskey, sporgendosi ogni tanto dal finestrino per riprendere le auto della polizia che lo inseguivano. Inseguimento e diretta Facebook sono durati cinque minuti buoni.

La storia si è svolta a Clearwater, in Florida. La sua compagna Sarah Lynn Wright, 26 anni, ha raccontato al Tampa Bay Times di aver chiamato la polizia dopo che Stiles se n’era andato sbattendo la porta dalla casa che condividono. Stiles era appena tornato a casa da un’udienza in tribunale, in cui gli era stato detto che molto probabilmente non avrebbe ottenuto al libertà condizionata per un altro reato. Così, in un impeto di rabbia, se n’era andato.

Il suo monologo da ubriaco in diretta Facebook mentre guidava per la città avrebbe attirato l’attenzione di un po’ di gente e, secondo Associated Press, in molti hanno avvertito la polizia che Stiles minacciava di schiantarsi contro una volante o contro un palazzo. “Non avevamo idea di quali fossero le sue intenzioni,” ha detto il capo della polizia di Clearwater Donald Hall.

Presto, un paio di volanti della polizia sono state in grado di individuare Stiles e l’hanno seguito mentre si avventurava sulla spiaggia. Stiles è riuscito a stargli davanti per un pezzo—mentre nella diretta Facebook diceva “è come GTA” e “stasera crepiamo tutti”—finché non è passato su una striscia chiodata. A quel punto la sua macchina si è fermata e lui si è arreso.

Ora Stiles deve rispondere di guida in stato d’ebbrezza, danneggiamenti e minacce a pubblico ufficiale. Per fortuna, fatto salvo per qualche ombrellone e qualche sdraio, nessuno è rimasto ferito durante l’inseguimento. “Sarebbe potuta finire molto peggio,” ha detto Hall.

