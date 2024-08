Un token di Ethereum chiamato ‘FUCK’ ha guadagnato 30.000 dollari in 30 minuti

Ethereum, una criptovaluta simile ai bitcoin, nonché piattaforma per app, è nel bel mezzo di una corsa all’oro che, secondo i più critici, starebbe andando troppo oltre e troppo in fretta.

Il sistema degli ethereum permette agli sviluppatori di vendere una quota nelle proprie app, emettendo agli investitori dei token in crowdsale note come Initial Coin Offerings, o ICO. Di recente, alcune app che non hanno ancora rilasciato un prodotto funzionante sono riuscite a ugualmente a raccogliere milioni di dollari in pochi minuti. Il fenomeno ha spinto i più critici a preoccuparsi che sia solo questione di tempo prima che una app finanziata tramite una ICO finisca gambe all’aria, mandando completamente in fumo gli interessi dei suoi investitori. Giovedì scorso, L’ICO più sfacciata mai vista ha fatto 30.000 dollari in 30 minuti. Il prodotto? Un token chiamato FUCK.

I token sono degli asset digitali costruiti sulla cima della blockchain di ethereum che possono essere facilmente creati usando tool come Token Factory. I Token non servono a niente da soli, ma, entro il prossimo anno, l’obiettivo di FUCK è far sì che gli utenti sui social media siano in grado di superarsi a vicenda in token FUCK usando un bot che l’azienda dice di avere intenzione di sviluppare completamente questa estate (per ora, gli sviluppatori hanno solo un sito). I proventi dell’ICO saranno utilizzati per pagare chi deve sviluppare il bot, coprire i “costi operativi,” e pagare le tasse per inserire FUCK negli scambi, stando al foglio descrittivo del token.

Ho mandato una mail al team di FUCK e parlato per telefono con qualcuno che si faceva chiamare “shwifteey.” Si è rifiutato di fornirmi il suo vero nome, dicendo che il team del token FUCK sta cercando di restare anonimo perché “quando le persone cercano i nostri nomi non voglio che questa sia la prima cosa che spunta fuori.”

Stando a shwifteey, il lancio dell’ICO arriva a solo un mese e mezzo di distanza dal momento in cui il team ha avuto l’idea per FUCK, e lo sviluppatore starebbe lavorando al prodotto da un paio di settimane abbondanti.

Su Reddit, shwifteey ha descritto il token FUCK come il nuovo Dogecoin, una altcoin basata su bitcoin che è iniziata come un meme per poi acquistare inaspettatamente valore una volta che le persone si sono lasciate prendere dalla cosa. Ma Jackson Palmer, creatore di Dogecoin e un critico del mercato delle ICO, non vede alcuna somiglianza.

A separare davvero le due cose è il fatto che le persone coinvolte in Dogecoin erano degli appassionati della tecnologia che volevano semplicemente capire come funzionasse, ed era volontaria, non a pagamento,” ha detto Palmer al telefono. “Ma con il token FUCK la comunità è basata del tutto sul profitto e sul mettere dei soldi in tasca allo sviluppatore alla fine della giornata.”

“È la quintessenza del capitalismo,” ha proseguito Palmer. “Le persone stanno vendendo aria fritta. È una follia.”

Shwifteey ha detto che il mercato delle ICO è fatto di persone che “scagano” milioni di dollari su aziende che vendono un’idea senza un prodotto dietro. Quando gli ho domandato che cosa direbbe a chiunque sollevi le stesse critiche al token FUCK, mi ha risposto, “che si fottano.”