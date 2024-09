Guarda un uomo che tira un gancio destro a un canguro per salvare il suo cane

Ho un amore smodato per i cani; gli amici degli animali (di cui io faccio parte, intendiamoci) non saranno sorpresi del fatto che ho scelto chiaramente da che parte stare nel breve ma intenso combattimento che oppone un uomo australiano a un canguro. E per un motivo specifico: quell’infoiato (il canguro, non l’uomo) stava per strangolare il cane. All’improvviso, senza alcuna esitazione, l’uomo dotato esclusivamente del suo coraggio decide di intervenire nel modo migliore, ovvero tirando un bel destro al marsupiale, visibilmente sorpreso per l’accaduto. In effetti, cose simili non accadano troppo spesso.

Un po’ più raro, invece, è vedere un uomo talmente pazzo da avere l’istinto di mollare un destro a un canguro. Potrebbe essere una pessima idea: oltre a essere molto ben messi, i canguri hanno delle unghie affilate e sono capacissimi si sventrare un uomo con un calcio ben piazzato.

Ciò non ha impedito, a partire dalla fine del 19mo secolo, di organizzare dei veri e propri combattimenti di box tra uomini e canguri davanti a una folla interdetta, come raccontano i nostri colleghi di VICE Sports. La riflessione era semplice: visto che la postura dei canguri dona loro un’aria da pugile, rendiamoli davvero pugili! Come immaginerete, è finita piuttosto male, anche se vengono ancora organizzati dei combattimenti clandestini come dimostra una rapida ricerca su YouTube (se volete guardare quei video, pensateci da soli).

Qui, comunque, non possiamo che constatare la resa del canguro, che sembra aver bisogno di qualche secondo per capire ciò che gli sta per accadere, prima di scegliere la fuga di fronte all’avversario intrepido. Ma personalmente, la mia cosa preferita in questo breve video sono i due piccoli passi in stile Mohamed Ali compiuti dal tipo prima di piazzare il gancio, come se fosse davvero sul ring. Prendetevi un istante per meditare su questa decisione istintiva e straordinaria, e capirete perché questo video è probabilmente il migliore del mese di dicembre.