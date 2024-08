Un viaggio nel super-bunker segreto di Benito Mussolini

Negli ultimi mesi, a causa delle tensioni tra USA e Corea del Nord, si è tornato a parlare di minaccia nucleare. Siamo stati in Svizzera, il paese con il più alto numero di bunker antiatomici in assoluto, per visitare il bunker pubblico di Cornaredo e la cantina-bunker di un cittadino privato. Poi ci siamo spostati nei pressi di Roma, sul Monte Soratte, per visitare il Super Bunker che è stato fatto costruire da Benito Mussolini nel 1937.

Guarda il nostro documentario sulla nuova minaccia nucleare e i suoi bunker:

Videos by VICE

Segui Federico su Twitter: @nejrottif