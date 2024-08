Un weekend al festival lesbo più grande del mondo

Quello che era nato come torneo di golf per sole donne a Palm Springs negli anni Settanta si è trasformato nel più grande festival lesbo del mondo: il Dinah Shore Weekend. È un po’ lo Spring Break della comunità queer, e non ce ne sono di uguali.

Keenan MacWilliam è andata al Dinah per capire come ha fatto un evento sportivo a diventare un evento sacro per le donne a cui piacciono le donne. Dalle feste in piscina a Stonewall Gardens—una comunità per anziane lesbiche—abbiamo parlato alle donne del passato e del presente del festival.

Videos by VICE

Per molte partecipanti, tra cui c’erano anche alcune “celebians” (celebrity lesbiche), Dinah è molto più di una festa—o di un posto in cui andare a rimorchiare. Anche se è soprattutto quello.