Una 19enne ha ucciso il fidanzato in un esperimento fallito su YouTube

Alla presenza di 30 persone, compresa la figlia di 3 anni, un’aspirante star di YouTube di 19 anni ha cercato di capire se i libri possono fermare i proiettili sparando contro il proprio ragazzo, che ne teneva uno sul proprio petto.

La risposta è stata, ovviamente, no: il 22enne Pedro Ruiz è morto praticamente sul colpo mentre lei, Monalisa Perez—incinta del loro secondogenito—rischia di dover scontare 10 anni di prigione.

L’incidente ha avuto luogo lunedì scorso in Minnesota. Mercoledì, Monalisa Perez è stata accusata per omicidio di secondo grado per aver ucciso Ruiz con una Desert Eagle calibro 50.

