Una guida per chi non sta capendo un cazzo sulle prossime elezioni in Italia

Nella giornata di ieri, alla presenza di meni di venti deputati, è cominciata alla Camera la discussione sulla nuova legge elettorale che verrà votata oggi, mercoledì 7 giugno.

La nuova proposta di legge è il frutto di un compromesso tra PD, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega Nord.

Il fatto che per la prima volta si sia trovato un accordo fra le quattro principali formazioni politiche italiane, e che il dibattito si sia già spostato in aula, fa pensare che le elezioni siano più vicine di quanto si pensasse, o comunque che possano essere fissate prima della scadenza naturale della legislatura (2018).

