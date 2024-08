Una lista delle sezioni di Reddit da evitare come la peste

Non è un mistero che Reddit, il celebre forum organizzato in sezioni tematiche e autonominatosi “la prima pagina di internet,” sia oggi il quarto sito più visitato negli Stati Uniti dietro a Google, YouTube e Facebook. Nell’ultimo periodo ha giocato un ruolo importante nell’influenzare gli eventi politici, e i suoi AMA (Ask Me Anything, delle specie di interviste in cui gli utenti fanno domande a questo o quel personaggio famoso) sono diventati una tappa obbligata per qualsiasi personaggio pubblico. Incidentalmente, però, si è anche trasformato in un covo di odio e bigottismo.

Mentre la popolarità di Reddit è aumentata sempre di più, i gestori del sito hanno adottato un approccio piuttosto incostante nella gestione dei suoi subreddit (le sezioni tematiche fondate e gestite dagli utenti, in cui si discute di praticamente ogni cosa). Nel 2011 hanno deciso di chiudere r/jailbait e altri subreddit controversi che potevano esistere solo grazie ad un atteggiamento esageratamente permissivo, e che comunque erano stati chiusi solo dopo essere finiti al centro dell’attenzione mediatica. La decisione era stata una specie di tacito riconoscimento, da parte degli amministratori di Reddit, che gestire un sito di quelle dimensioni comportava delle responsabilità etiche.

Nel 2015, su Reddit è stato introdotto un regolamento per contrastare il bullismo, le molestie e l’odio online, un provvedimento che aveva causato la chiusura di alcune tra le peggiori comunità del sito e che era stato visto come la prima avvisaglia di un atteggiamento più severo da parte dei gestori.

Oggi che il regolamento è definito in modo molto più chiaro, gli utenti hanno ormai imparato come devono comportarsi. Quelli di loro che vogliono continuare a seguire le vecchie abitudini hanno cominciato a radunarsi in comunità meno esplicitamente tossiche e sempre più di nicchia, vivendo sempre in bilico sul filo dei termini di servizio.

Questo nuovo atteggiamento è andato di pari passo con l’importante ruolo svolto dal sito nelle ultime elezioni americane. Gli elementi più nerd dell’elettorato di Trump hanno usato Reddit per diffondere e amplificare la propaganda del candidato repubblicano. Il miglior esempio di questa loro attività è r/The_Donald, un grosso subreddit dedicato a Trump e diventato piuttosto noto nel periodo elettorale per il comportamento ai limiti delle molestie dei suoi utenti. Insomma, nel giro di poco tempo Reddit si è trasformato in un perfetto terreno di coltura per l’estremismo.

Dopo le elezioni, i gestori hanno cercato di contrastare questa tendenza chiudendo i subreddit peggiori; ma il loro intervento ha colpito solo i sintomi, e non è andato alla radice del problema. Ogni volta che una di queste comunità violava i termini del servizio e veniva chiusa, i suoi utenti ne aprivano subito un’altra simile oppure si riversavano in massa su un’altra comunità a caso prendendone possesso e cambiandone l’argomento. Nonostante tutti gli sforzi degli admin, dunque, il problema esiste ancora.

Dato che non c’è niente di peggio che scoprire che la tua piccola comunità è stata presa d’assalto da un’orda di commentatori razzisti, misogini e incazzati con i musulmani, ho compilato una lista dei subreddit di Reddit da evitare come la peste.

/r/The_Donald



Cosa dice di essere: Un forum di discussione dedicato a tutte le notizie che riguardano Donald Trump.

Cos’è in realtà: Un forum in cui ogni comportamento che devia dalla totale fedeltà al “Dio Imperatore Trump” (com’è noto da quelle parti) è punito con il ban istantaneo e perenne. In pratica r/The_Donald è fan club di Trump che va avanti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Anche se oggi le manifestazioni di razzismo e islamofobia e gli inviti ad assassinare gli avversari politici sono diventati più rari, non bisogna scavare troppo per trovare post risalenti al periodo elettorale in cui tutte queste cose sono espresse in libertà.

/r/European

Cosa dice di essere: Un forum in cui gli utenti europei possono ritrovarsi a discutere notizie che riguardano l’Europa.

Cos’è in realtà: Un forum in cui gli utenti più estremisti che sono stati bannati da /r/Europe possono—con la scusa della libertà di parola—ritrovarsi a discutere notizie che riguardano gli immigrati musulmani che invadono l’Europa per stuprare e uccidere le loro donne.



/r/UncensoredNews

Cosa dice di essere: Un luogo dove dare spazio alle verità scomode che i (((media mainstream))) non vogliono farci conoscere.

Cos’è in realtà: L’ennesimo subreddit dove prendersela in totale libertà con musulmani, neri e altre minoranze. /r/UncensoredNews non si limita a “tollerare” razzismo e islamofobia, ma li incoraggia apertamente. Vedi ad esempio questo thread intitolato “Qui a /r/UncensoredNews amiamo il razzismo, il bigottismo, la misoginia, l’odio, la xenofobia, la transfobia, l’omofobia ecc”.

/r/Imgoingtohellforthis

Cosa dice di essere: Stando alla descrizione, un luogo dove “l’humor nero, offensivo, malato, politicamente scorretto e privo di tatto è benvenuto.” In pratica, un posto dove fare battute su bambini morti e sull’Undici Settembre.

Cos’è in realtà: Un luogo dove si postano meme vecchissimi che fanno battute idiote basate sugli stereotipi che colpiscono neri, musulmani, donne e gay.

/r/DankMemes



Cosa dice di essere: Un subreddit dedicato ai meme troppo raffinati per voi normie.

Cos’è in realtà: Un subreddit razzista come tanti, più che altro. A essere sinceri questo subreddit non è stato ancora completamente invaso dagli utenti tossici di altri subreddit ora chiusi, ma ci sta arrivando. Mentre posti come 4chan e i subreddit equivalenti rimangono tendenzialmente neutrali, solo “per il lol,” DankMemes non si fa problemi a prendere di mira qualsiasi minoranza—l’unico requisito è che i suoi contenuti facciano incazzare qualcuno.

/r/KotakuInAction

Cosa dice di essere: Una comunità dedicata ai videogiochi dove si può discutere della mancanza di etica nei giornalismo di settore (il nome è ripreso da Kotaku.com, un sito di settore a cui è stata mossa quest’accusa).

Cos’è in realtà: Indovina? L’ennesimo luogo dove fare propaganda di estrema destra, con una terminologia presa di peso da /r/The_Donald e post che spesso riguardano solo lontanamente i videogiochi. Ad esempio, cosa c’entra con i videogiochi un thread in cui si difende l’assassino di Charlottesville?

/r/TumblrInAction

Cosa dice di essere: Un luogo dedicato a deridere l’indignazione delle persone di sinistra su certi temi, e che prende i suoi contenuti principalmente da Tumblr.

Cos’è in realtà: Una copia venuta male di /r/KotakuInAction, con un sovrappiù di misoginia.

/r/PussyPass (e /r/PussyPassDenied)

Cosa dice di essere: Un subreddit nato per protestare contro la disparità di trattamento riservata a uomini e donne dalla legge e dai media—nel senso, per lamentarsi di come le donne possano usare la loro femminilità per ottenere trattamenti di favore.

Cos’è in realtà: A un certo punto il subreddit si è riempito di neonazisti, così gli utenti originali hanno aperto /r/PussyPassDenied per tornare alle origini—ossia alle care vecchie discussioni intrise di misoginia e ai commenti entusiasti sotto ad articoli su casi di violenza di genere.

/r/MensRights

Cosa dice di essere: Un subreddit di nicchia in cui gli attivisti dei “diritti degli uomini” discutono di tutte le occasioni in cui questi ultimi vengono discriminati, oppure parlano delle loro battaglie per ottenere un trattamento paritario in tribunale—che consiste nel cercare di ottenere che i figli vengano affidati più spesso al padre nelle cause di divorzio.

Cos’è in realtà: Un tempo i suoi intenti potevano anche essere lodevoli, ma adesso MensRights è diventato l’ennesimo subreddit misogino. Ci sono post su casi di stupro in cui si difendono gli stupratori e altri in cui si nega la sistemica oppressione delle donne. La cosa peggiore è che questi contenuti sono diventati la normalità.

/r/Incels

Cosa dice di essere: Il paradiso dei “single involontari” che passano tutto il loro tempo ad autocommiserarsi per il fatto di essere ancora vergini.

Che cos’è in realtà: Visto che la versione originale del subreddit (/r/Incel) era stata bannata per il numero esagerato di thread misogini, si potrebbe pensare che la sua nuova versione si comporti in modo un po’ più cauto. Purtroppo non è così. Nonostante ogni tanto ci siano effettivamente dei post in cui gli utenti condividono le loro esperienze e si danno consigli, la maggior parte dei contenuti sono incredibilmente tossici. Il forum non è frequentato dai verginelli sfigati di /r/ForeverAlone ma da persone che approcciano la loro condizione in modo nichilista, aderendo alla “Black Pill“—una “teoria” secondo cui l’universo prenderebbe di mira certe persone, e non servirebbe nemmeno scomodarsi a imparare le tecniche di seduzione per far colpo su qualche donna.

Segui Justin Caffier su Twitter.