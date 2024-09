Sono giorni in cui appena apri l’Ansa (detta amichevolmente Ansia) sembra un necrologio continuo: minacce di guerre nucleari, olocausti, crisi di tutti i tipi, assassini. Come ti giri le autorità chiudono locali, fanno come gli pare, ti sotterrano di rifiuti solidi, mandano in galera gli innocenti, ci tassano a cazzo di cane. Evidentemente vogliono farci sentire una merda e, diciamolo, ci riescono pure. Nonostante ciò, o forse per reazione, fra la gente c’è questo desiderio di tornare a ridere, a prendersi in giro, a esorcizzare i mali della contemporaneità dietro il lazzo. Ricordate il vecchio motto “una risata vi seppellirà”?

Abbiamo deciso di approfondire l’argomento con Silvia Sicks aka Tunonna. Fenomeno esploso grazie a internet che in questo ultimo periodo sta definendo un modus operandi che rischia di fare proseliti: canzoni scritte giustamente senza alcuna ambizione, solo per puro divertimento, che narrano un sottobosco di personaggi strampalati che con le loro manie e le loro assurdità in qualche modo sono un antidoto ai mali della contemporaneità e ci fanno sperare in quella cosa imperfetta, e per questo buffa, chiamata umanità.

Videos by VICE

Continua a leggere su Noisey: Una Peroni dar bangla con Tunonna