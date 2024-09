Un’astrologa ci ha rivelato qual è la donna più adatta a Drake

La vita amorosa di Drake è sotto gli occhi di tutti. Molto spesso ce la racconta direttamente lui nei suoi pezzi—che si tratti di una storia che va a gonfie vele (spoiler: di solito no) non è neanche così importante—e sembra che la sua dolce metà sia una parte centrale della sua esistenza, artistica e privata. Drizzy è il padre spirituale di tutti i ragazzi tristi perché vengono mollati, il motivo si capisce ascoltando “Marvin’s Room” e… parecchie altre sue canzoni. Nel 2016, Drake e Rihanna potevano tornare ad essere la coppia più carina dell’emisfero nord, come suggerivano le varie comparsate dei due insieme o i loro tatuaggi uguali, e invece, quale che sia la ragione, non ha funzionato e Drake è dovuto tornare a spulciare Tinder. Ma non tutto il male viene per nuocere, e sembra che il nostro Champagne Papi abbia trovato innanzitutto un divano IKEA che stranamente sembra comodo e, cosa più importante, sia riuscito a mettere le mani su quel bel bocconcino di Jennifer Lopez.

Siamo sicuri che Drake abbia già sviluppato gli strumenti adatti per capire se una tipa fa per lui o se sarà un’altra che lo fa soffrire, ma visto come gli sono andate le cose finora abbiamo consultato un esperto di zodiaco per capire con chi il nostro rapper del segno dello Scorpione si trova meglio secondo le stelle. Vediamo:

Ariete

Il primo segno dello zodiaco, l’Ariete, è molto espansivo, fin troppo a volte. Segno di fuoco, l’Ariete è tendenzialmente ottimista, almeno finché non lo tiri fuori dai gangheri, momento in cui può diventare un po’ aggressivo. Lady Gaga è una gran bella Ariete, una che rappresenta a pieno tutte le facce del segno—che, ricordiamo, essendo di fuoco, è più incline all’attività che alla resilienza. Il suo lato impulsivo, impaziente e umorale però non lo rende adattissimo al nostro Drake, che è così emotivo.



Toro

Questo è il segno opposto allo Scorpione, quindi il più compatibile, astrologicamente parlando. Il Toro è affidabile, paziente e—cosa molto importante per lo Scorpione—molto sensuale. Anche le sue debolezze (è possessivo e testardo), in qualche modo bilanciano i bisogni dello Scorpione. Adele è molto espansiva, creativa e ha tutte le carte in regola per conquistare uno Scorpione. Sapere che un Toro come Adele vorrebbe il suo scorpioncino per sé tutto il tempo è confortante per il nostro povero Drake.

Gemelli

I gemelli sono, a volte inspiegabilmente, creature a due facce. Il dualismo intrinseco alla loro personalità li rende molto socievoli a volte, molto intrattabili altre volte. Questo andirivieni può essere stancante per lo Scorpione, il che rende il Gemelli poco compatibile. Creativi, curiosi, duttili, come la cantante new age canadese come Drake, Alanis Morrissette. Nel caso Drizzy pensasse a un fidanzamento entro i confini nazionali, be’, che ci pensasse due volte.

Cancro

Il Cancro è il primo di tre segni di terra (con Scorpione e Pesci) e uno dei più emotivi in tutto lo zodiaco. Tenete in mente che i segni d’acqua sentono tutto in profondità, che è un dettaglio importante quando si parla di Drake. Il Cancro è intuitivo come lo Scorpione, sensibile e leale. Una donna pericolosa come Ariana Grande, che è del Cancro, sarebbe in grado di capire la profonda emotività di Drake, ma forse la loro relazione sarebbe un turbine di lacrime da cui nessuno dei due saprebbe uscire.

Leone

I leoni sono incredibili, a quanto dicono altri leoni. Forse si tratta del segno più egoista dello zodiaco, tendenzialmente, e questo li rende spaventosi e affascinanti allo stesso tempo. I leoni sono arroganti e testardi, ma quando vogliono bene a qualcuno diventano caldi, generosi e danno stabilità a qualsiasi partner. Selena Gomez, ad esempio, è un Leone. Forse, nonostante la grande attrazione che lo zodiaco permette, tra i due ci sarebbe troppa competizione, cosa che per lo Scorpione non è per nulla attraente. E quindi JLo, anche lei del Leone, purtroppo non è completamente compatibile con il nostro Champagne Papi Chulo.

Vergine

Prima cosa: Drake dovrebbe baciare per terra se un giorno gli capitasse una donna come Beyoncé, se non la stessa Beyoncé. La Vergine è un segno che ci dà dentro con il lavoro, molto leale, il segno più pragmatico di tutto lo zodiaco. Dall’altro lato, la Vergine può essere un po’ pignola, ipercritica nei confronti di se stessa e degli altri, il che non è un bene per lo Scorpione, segno intrinsecamente insicuro.

Bilancia

Le Bilance, proprio come il loro simbolo, amano l’equilibrio, il che a volte è noioso altre volte è un lusso. Una Bilancia come Halsey potrebbe rapportarsi allo Scorpione con troppa diplomazia, che a volte è uno svantaggio. La Bilancia non ama il confronto diretto e siccome lo Scorpione non si apre sempre con i suoi partner può darsi che le liti non si risolvano mai e si trasformino in un muso che dura giorni, mesi, anni. Il che è un naturale repellente per ogni Bilancia.

Scorpione

Gli Scorpioni non dovrebbero mai interagire tra di loro. Una donna dello Scorpione come Katy Perry—così sicura di sé e del suo lato sexy, diretto e giocoso—in teoria non sembrerebbe male per uno come Drake, invece in pratica si trasformerebbe in un disastro, perché tra due Scorpioni ne sopravvive solamente uno. Lo Scorpione è molto leale, appassionato e avvincente di carattere, estremamente sensuale e misterioso, ma a volte ha un lato segreto e, nel peggiore dei casi, un po’ manipolatore. Il suo lato intuitivo può essere oscurato dal suo temperamento. Non è proprio il caso di mettere benzina sul fuoco.

Sagittario

A volte l’onestà è un ottimo pregio, anzi, la trasparenza non è mai un male. Certo però, quando si tratta di un Sagittario l’onestà certe volte diventa un po’ troppo brutale. Tempo fa girava la voce che Drake e Taylor Swift uscissero insieme, ma forse era un modo come un altro per farsi promo. Swift, un Sagittario, ha un bel senso dell’umorismo, stando a quanto dicono le stelle. Pare che sia una tipa divertente e che sia molto generosa con chi le sta accanto. Questa cosa non va benissimo per uno Scorpione, perché un partner che si dà così tanto a tutti quanti rischia di trascurarlo, e questo NON va affatto bene.

Capricorno

Mentre la Bilancia è un segno pragmatico in maniera quasi maniacale, il pragmatismo del Capricorno è più responsabile e decisionale. Il Capricorno può essere molto misterioso, come Sade, per esempio. Quando i Capricorni hanno qualcosa da dire, stai certo che lo diranno, anche se solitamente sanno stare al loro posto. Ciò detto, il loro lato so-tutto-io e la loro incapacità di perdonare potrebbe urtare la sensibilità dello Scorpione, a cui deve essere lasciato uno spazio vitale anche abbastanza ampio.

Acquario

L’Acquario, nonostante sia il primo segno del calendario Gregoriano, si sente sempre un po’ l’ultimo della fila. In ogni caso è un segno che solitamente dà stabilità perché alla fine è sempre lì dove l’hai lasciato. La dolce Sarah McLachlan è proprio così: indipendente, originale, sta bene dappertutto, infatti sta bene pure se la lasci lì dov’è. Proprio per questo, non è abbastanza per il nostro Scorpione, un segno che passa dallo spiattellarti in faccia tutto ciò che prova (lo Scorpione è tutto emotivo) all’essere troppo torbido per essere acciuffato.

Pesci

Il segno d’acqua più segno d’acqua di tutti è il Pesci, che è tutto un turbine emotivo, ama nuotare nei propri sentimenti. Compassionevole, intuitivo e artistico, il Pesci è il segno più delicato, per questo a volte cade in baratri di tristezza o si fa fregare dalle persone. Speriamo che il nostro Scorpione Drake riesca a risolvere i suoi problemi con il Pesci Rihanna (la loro compatibilità astrologica non è distante dalla perfezione del match Scorpione-Toro), ma non succederà molto presto se lo Scorpione, che è emotivamente dominante, calca la mano con il fragile Pesci.



Illustrazioni a cura di Chris Hull.

