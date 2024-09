Un’intervista tra Milano e Genova con Tedua

Questo articolo è stato pubblicato originariamente sul nuovo numero di VICE Magazine, completamente dedicato all’attivismo oggi.

Forse è vero che tutti gli eroi sono giovani e belli, ma per i rivoluzionari basta imparare a parlare, e Tedua ha imparato a parlare da Paolo Bonolis in TV e dai perdigiorno dentro al bar. Il suo vero nome è Mario ed è nato a Genova nel 1994, ha passato la prima infanzia a Genova, l’adolescenza a Milano ed è tornato a Genova quando ha cominciato a considerarsi adulto. Non ha mai avuto un rapporto con suo padre perché a nove mesi dalla sua nascita l’ha perso in Via Prè. A un certo punto Tedua è diventato un rapper famoso, soprattutto per via del suo particolare modo di rappare, che a un ascolto poco matematico potrebbe sembrare fuori tempo.

