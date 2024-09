L’Unione Europea ha multato Google per 2,4 miliardi di euro

Nella giornata di oggi la Commissione Europea ha annunciato una multa per 2,4 miliardi di euro ai danni di Google/Alphabet, accusata di aver manipolato i risultati di ricerca della sua sezione ‘Shopping’ per favorire i servizi e le piattaforme che pagavano per essere messi in evidenza.



La multa è la più alta mai stabilita dall’Unione Europea ed è stata decisa a seguito di anni di indagini coordinati dalla commissaria per la Concorrenza Margrethe Vestager. Secondo i dati raccolti dall’Unione Europea, il meccanismo impostato da Google per far apparire in cima alla lista dei risultati del suo motore di ricerca uno specchietto con una lista di prodotti in vendita relativi ai termini di ricerca, ha permesso un incremento del traffico generato dalla funzione ‘Shopping’ di 45 volte nel Regno Unito, 35 volte in Germania, 19 volte in Francia e 14 volte in Italia, avvantaggiando inequivocabilmente i servizi che pagavano per apparire nello specchietto.

Google ha risposto alla multa negando le accuse e affermando che “la decisione dell’Unione Europea sottovaluta il valore di questo tipo di connessioni semplici e rapide” — Il motore di ricerca ha ora 90 giorni di tempi per dismettere il meccanismo prima di ricevere altre multe.