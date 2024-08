Unisciti allo Sciopero Globale per il Clima del 27 settembre

Guarda, so che probabilmente eri qui per vedere una o due o quattro o dieci persone abbastanza nude e impegnate in atti sessuali, il tutto nella speranza che un orgasmo potesse distrarti dai problemi che ci affliggono—la vita da adulti non è proprio come ce la aspettavamo, una nuova recessione è alle porte, l’Amazzonia è ancora in fiamme… Invece niente, sei qui, su questo articolo.

E se ti dicessimo che c’è un modo per alleviare quel senso di futilità post-orgasmo? A dire il vero ce ne sono vari (e nessuno dice che ci sia qualcosa di male nel provarlo, del resto), ma uno potrebbe essere partecipare allo sciopero per il clima che si terrà in tutta Italia e altre città del mondo il 27 settembre.

Come già saprai, viviamo nel bel mezzo di un’emergenza climatica, e secondo il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico non abbiamo quasi più tempo per fermare i danni irreversibili che abbiamo inflitto al pianeta. Ma i governi non si stanno sbattendo (aha) granché sul tema, e nel mese di settembre ci saranno manifestazioni in tutto il mondo per chiedere che vengano prese azioni concrete.

Se vuoi saperne di più—come partecipare allo sciopero, cosa puoi fare nella vita di tutti i giorni, cosa significa davvero la crisi climatica—dal 20 al 27 settembre su VICE abbiamo creato una settimana a tema. Nel frattempo puoi anche iscriverti al nostro gruppo Facebook UNF*CK THE PLANET.

Bene, ora puoi tornare su Pornhub. Noi ci vediamo qui, o in marcia il 27 settembre.