Ciao Internet, so che io e te abbiamo avuto diverse incomprensioni ultimamente. Io mi chiudo in me stesso e non voglio condividere informazioni con te, ma allo stesso tempo pretendo che tu mi fornisca il 100% dell’intrattenimento di cui ho bisogno—prima ti uso, poi mi sento in colpa perché sono ancora in pigiama, sono le 23 e una fetta di pizza coi funghi ha lasciato un segno indelebile sulla mia maglietta. Il nostro è un rapporto complicato, ma ci frequentiamo quasi dalla tua nascita e quando fai una delle tue magie sono in grado di riconoscerlo.

Tu già lo sai perché sei internet, ma oggi pomeriggio è arrivata in redazione un’email che ci segnalava un video di YouTube e ce ne raccontava la storia. Il video è il singolo di debutto di un giovane artista di Denver, Colorado, chiamato Bohdi. La canzone si intitola “Amazing” ed è un breve, saltellante ed esaltante momento di pop lo-fi dalle venature hip-hop, costruito su un paio di semplici loop e con un ritornello inarrestabile.

Continua a leggere su Noisey: Uno strano video di una strana canzone con una stranissima storia