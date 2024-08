“Untitled” mostra il processo di nascita e crescita di una pianta

Tradurre visivamente, attraverso forme geometriche elaborate in digitale, il processo di nascita e crescita di una pianta, è l’idea alla base della videoinstallazione Untitled dell’artista visivo italiano Andrea Familari. Il lavoro fa parte della sua seconda personale in Italia dal titolo NOTES#, presentata al festival N3SXT, durante la settimana dell’arte a Torino, presso lo Spazio Ferramenta. La mostra, curata da Federica Patti, sarà visitabile fino al 5 Novembre.

Partendo da una traccia sonora originale composta da Andrea Taeggi, l’artista ha analizzato le geometrie e le strutture naturali presenti nelle foglie, trasformandole in figure geometriche essenziali. L’interesse verso il microcosmo naturale è una costante della sua ricerca, “Mi affascinano le geometrie presenti in natura, il non doverle ricreare digitalmente, ma sfruttare la complessità che mi trovo ad osservare quotidianamente,” racconta a Creators.

Il punto di partenza del suo processo creativo sono foto macro di piante, foglie o superfici vegetali di ogni tipo, “Tratto queste fotografie fino a rendere evidenti le loro geometrie strutturali. Finito questo step creo digitalmente la forma 3D che più si addice alla texture da usare e vado a lavorare con essa distorcendola e distruggendola con l’ausilio dei dati provenienti dalla traccia audio.”

In Untitled la forma sferica del seme che si dischiude esplode in una molteplicità di linee che corrono verso i limiti del quadro, si sovrappongono e si colorano, raccontando la metamorfosi del seme, il suo viaggio vitale. Il suono corre in simbiosi con l’immagine, “parto da questo per riuscire ad avere la quantità di dati necessari per realizzare il video finale. Nel caso di Untitled è stato realizzato appositamente sotto la mia direzione per dare una maggiore simbiosi tra audio e video,” afferma Familari.

La videoinstallazione, inoltre, è stata allestita su uno schermo curvo retroproiettato progettato dall’artista per favorire l’immersività della fruizione, “Per rendere la fruizione più coinvolgente cerco di realizzare a livello compositivo punti di fuga dove lo sguardo del fruitore si focalizza” conclude l’artista.

Guarda quila programmazione dello Spazio Ferramenta. Per vedere altri lavori di Andrea Familari, visita il suo sito cliccando qui.