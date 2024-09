Un’indagine scientifico-culturale sull’amicizia tra uomini e donne

Questo articolo è tratto da Broadly.

Molti ricordano la commedia romantica del 1989 Harry ti presento Sally per la terribile permanente di Meg Ryan nella scena in cui parla di orgasmi, ma tutti la ricordano per una cosa: per aver reso popolare la nozione che uomini e donne non possono essere amici.

“Harry: Ti rendi conto, vero, che non potremmo mai essere amici?

Sally: Perché no?

Harry: Be’, ecco… e guarda che non ci sto provando in nessunissimo modo! … Uomini e donne non possono essere amici, perché il sesso ci si mette sempre di mezzo.”

Alla fine Harry e Sally si mettono insieme convalidando l’idea che molte amicizie eterosessuali tra maschi e femmine subiscono l’influenza dell’amore o del desiderio sessuale—per quanto ci piaccia negarlo. Ma Harry ti presento Sally doveva avere un finale più complesso, più veritiero. La sceneggiatrice Nora Ephron voleva che Harry e Sally rimanessero amici, ma non amanti—e si perdessero lentamente per poi incontrarsi per caso per strada anni dopo. La sceneggiatura è poi stata aggiustata per offrire un finale romantico che venisse incontro al pubblico, e un’intera generazione è stata condizionata a credere che l’amicizia uomo-donna sia una menzogna.

L’idea che donne e uomini non possano essere amici non è nuova, ma Harry ti presento Sally è stato il primo evento culturale rilevante a parlarne chiaramente, e in modo divertente. Ma già nel medioevo, il teologo Tommaso d’Aquino aveva detto la sua.

“La donna è in rapporto con l’uomo come l’imperfetto ed il difettivo col perfetto. La donna è fisicamente e spiritualmente inferiore e la sua inferiorità risulta dall’elemento fisico, più precisamente dalla sua sovrabbondanza di umidità e dalla sua temperatura più bassa. Essa è addirittura un errore di natura, una sorta di maschio mutilato, sbagliato, mal riuscito,” scriveva nel suo manifesto Summa Theologiae, del 1485. Se concordate con lui, allora per voi uomini e donne non possono essere amici, perché l’amicizia è una relazione alla pari.

Un film vecchio di decenni non dovrebbe influenzare la nostra idea delle interazioni umane più di quanto un sito di fake news dovrebbe influenzare le politiche ambientali del presidente eletto degli Stati Uniti. E invece, è così che va il mondo.

Costringere amici e colleghi maschi a parlare di amicizia uomo-donna con me è stato molto complesso, ma non mi sono lasciata intimorire—ecco che mi avvicino ad Alex* in pausa pranzo. Riascoltando la registrazione, riesco a sentire il suo disagio. Lo capisco. In un modo contorto, gli sto chiedendo di confessarmi se ha desideri sessuali nei confronti delle sue amiche donne—me compresa. Fortunatamente, sa mantenere una certa calma.

“Non saprei,” mugugna Alex. “Forse delle ragazze mi fido di più, anche perché sono andato in una scuola maschile quindi i maschi… Se esco con dei ragazzi, non faremo che parlare di calcio e cose simili, dopo un po’ è noioso.”

Gli chiedo se non trova strano che alcuni uomini non abbiano amiche donne. “Sì? È più o meno il 50 percento della popolazione. Forse hanno paura che i loro amici li giudichino deboli perché sono amici con le ragazze.” Alex mi guarda con il dolore negli occhi. “Può bastare?” Mi sento in colpa e lo lascio al suo pranzo.

L’idea che uomini e donne non possano essere amici è una cazzata, secondo la professoressa Sandra Faulkner della Bowling Green State University. (Parafraso.) “Dipende da quella che chiamo la narrativa eteronormativa,” spiega. “Se ti rifai a quella, c’è sempre dell’attrazione tra uomo e donna. Ma molti di noi non seguono questa narrativa.”

Faulkner, che è un’esperta di gender e sessualità, ricollega l’idea al concetto eteronormativo per cui la relazione amorosa tra uomo e donna è la forma più alta di interazione sociale. “Si basa sull’idea che tutti siano etero, e che le relazioni amorose siano più importanti delle altre. È il culto dell’amore, secondo cui l’amore soddisfa ogni bisogno dell’individuo.”

“Diventare amico della mia prima fidanzata mi ha dimostrato che ragazzi e ragazze possono passare tempo insieme anche senza voler scopare,” mi ha spiegato il mio collega Nick. “Dopo anni e anni nel corso di odio, siamo tornati amici. La amo ancora quanto la amavo allora, ma senza traccia di passione.”

Non tutti, però, sono così ottimisti. “Penso che sia importate considerare la domanda da un punto di vista biologico-evoluzionistico,” mi spiega Brian, un altro mio collega. “Secondo molti parametri, è semplicemente improduttivo avere relazioni non sessuali tra maschi e femmine. Ovviamente le femmine hanno ruoli non sessualizzati nelle gerarchie patriarcali, ma quando si tratta di individui della stessa età e dello stesso gruppo sociale, davvero si può eliminare il fattore riproduttivo?”

L’idea secondo la quale siamo definiti dalla nostra biologia non mi piace molto. Ma per non essere di parte, mi sono rivolta ad April Bleske-Rechek, una psicologa evoluzionista della University of Wisconsin-Eau Claire, nonché autrice di uno studio recente sull’amicizia uomo-donna.

“Abbiamo chiesto a uomini e donne di pensare a un amico del sesso opposto che non era stato o non era loro partner,” mi spiega. “Poi abbiamo chiesto loro di descriverlo—è una persona dell’altro sesso che è mia amica, da cui sono attratta, o entrambe le cose? Gli uomini erano più portati a descrivere le amiche come persone da cui erano attratti.”

Bleske-Rechek dice che gli antropologi confermano che donne e uomini in società tribali tradizionali, in età riproduttiva, non hanno amici platonici. “Quando ci sono un maschio e una femmina senza legami genetici, che non sono già partner, sono possibili partner,” spiega. Secondo lei, “gli uomini tendono a sovrastimare le intenzioni sessuali delle donne. Le donne magari percepiscono una cosa, ma se il segnale che inviano è un po’ ambiguo, gli uomini percepiranno tutt’altro.”

Nonostante questo, Bleske-Rechek pensa che donne e uomini possano essere oggettivamente amici, ma solo se sono aperti e onesti. “Devono dire subito quali sono i loro obiettivi,” sostiene. “Se ti piace passare il tuo tempo con qualcuno e lo trovi anche attraente, è possibile che le strategie di accoppiamento vadano in cortocircuito. Ma come dimostrano alcuni studi che ho fatto, il livello di attrazione di un amico non è indicativo del livello d’attrazione dell’altro. Una buona soluzione è essere diretti su quello che si prova e si vuole dalla relazione.”

Pensare che i tuoi amici platonici siano attraenti non è poi questo gran problema, a meno che poi ci provi quando hai bevuto, ma anche in questo caso non è un gran problema. “Di sicuro ho un paio di amiche a cui penso di piacere un pochino,” mi dice il mio amico Tim, ammiccando. “Chi lo sa? Probabilmente gliel’ho fatto credere anch’io,” continua. “La gente flirta, è umano, ma è impossibile capire se vuol dire qualcosa o no.” Poco dopo, Tim mi scrive su Facebook per dimostrarmi che alla base della nostra amicizia c’è la sua intelligenza antropologica. “Gli esseri umani sono belli complicati, eh.”

Per essere onesto riguardo ai tuoi sentimenti devi anzitutto essere onesto con te stesso. “Penso che un buon barometro dell’amicizia sia: sei geloso quando la tua amica va a letto o si mette con qualcuno, o viceversa?” mi spiega il mio amico Adam. “Quando tu te ne vai con qualcuno che abbiamo appena incontrato a una festa, il mio maggior problema è che devo pagarmi il taxi fino a casa da solo.”

Uno dei motivi per cui molti pensano che donne e uomini non possano essere davvero amici è che siamo condizionati a livello sociale a considerare il nostro gruppo di amici come parco di accoppiamento. Per tornare al culto dell’amore eterosessuale di cui parlava Faulkner: “C’è quest’idea, soprattutto riguardo alle donne, che debbano avere una relazione sentimentale. E la cultura pop la sostiene.” Ma se in Friends può andare bene, nella realtà usare il gruppo di amici come campo di battaglia amoroso non sempre porta alle migliori relazioni. “Un anno e mezzo fa sono uscito con una mia amica,” mi dice Tim. “È stato un vero disastro. Non mi sono mai ripreso.”

Se questa storia ha una morale, a parte che i miei amici maschi non sono segretamente innamorati di me, è che donne e uomini possono essere amici. Potete scopare con i vostri amici, potete non farlo: ci siamo evoluti oltre la nostra biologia, e condividere i fluidi corporei con un amico non è necessariamente una cosa negativa—se vi va. Se poi ci andate a letto e non funziona, non preoccupatevi: troverete nuovi amici.

* Tutti i nomi sono stati cambiati.