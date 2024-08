Uomini etero parlano della prima volta che si sono sentiti attratti da una donna trans 

Il mio primo fidanzato è stato un ragazzo etero del Bronx. Aveva troppa paura di uscire con me in pubblico, quindi nei sei mesi della nostra relazione ci siamo visti quasi sempre a casa mia. Quando il padre di Alex ha scoperto di me, si è arrabbiato, e ha detto che ero stata disonesta. Più in là, Alex mi ha detto che suo padre aveva ammesso che da giovane aveva picchiato una ragazza transessuale per “averlo ingannato.”

Ho provato a consolare Alex, ma non sono sicura di quanti progressi abbiamo fatto. Ripensandoci ora, credo avrebbe avuto semplicemente bisogno di un uomo etero che gli dicesse che andava bene così com’era—che la sua attrazione per me, una donna trans, non era pericolosa. Ma, per gli uomini etero che frequentano e fanno sesso con donne trans, quel tipo di comunità può essere quasi impossibile da trovare. Decine di uomini mi contattano ogni settimana su app per appuntamenti. Molti di loro non sono disposti a incontrarsi in pubblico. Si descrivono specificamente come “discreti,” da “basso profilo” o “riservati.”

Questa segretezza significa che molti uomini attratti da donne trans finiscono per vivere una bugia. E nei casi peggiori, quella bugia degenera in rabbia e violenza nei confronti di quelle stesse donne per aver messo a rischio la loro mascolinità. Ma ci sono uomini cisgender e eterosessuali che si impegnano per rompere questo silenzio. Ho parlato con quattro di loro—di generazioni diverse—di come affrontano quello che è a tutti gli effetti ancora un tabù.

Chris, 57 anni, è un uomo d’affari che lavora anche come escort; Troy, 55 anni, è un padre, nonno e professionista del settore finanziario; Joel, 37 anni, è un analista di sistemi di informazione; e Jeremy, 20 anni, è uno studente di New York.

Le interviste sono state accorciate ed editate per brevità e chiarezza.

VICE: Quando vi siete resi conto di essere attratti da donne trans?

Chris: Quando ero al college. Un giorno i miei amici si stavano passando la foto di una donna trans che aveva un pene piuttosto grosso. La prendevano in giro, ma io mi sentivo molto attratto dalla foto.

Troy: Ho incontrato la mia prima donna trans nel 1983. Avevo 19 anni, lei 17. Era in difficoltà e io l’ho aiutata e l’ho portata a casa. Ho scoperto che era una donna trans sei settimane dopo. Non sapevo davvero cosa significasse, all’epoca. So solo che ero attratto da lei.

Jeremy: Me ne sono reso conto guardando del porno trans, da adolescente. Per me, le donne trans erano già state normalizzate dal Robin Byrd Show [un programma TV che prevede la partecipazione di porno star] quando avevo circa otto anni e avevo visto che non erano diverse dalle altre ragazze.

Joel: La mia attrazione è iniziata con la pornografia e si è evoluta con il sesso a pagamento.

Poi cosa è successo?

Troy: Ho costruito due vite separate. In una era un ordinario uomo di famiglia, etero e sposato. Nell’altra era una persona che conosceva e frequentava donne trans.

Joel: Sono tornato a frequentare donne cisgender e per un po’ non mi sono avvicinato alle donne trans a causa dell’umiliazione che gli uomini, e in particolare gli uomini afro-americani, subiscono in quei casi—cose come la minaccia di essere “smascherati”. Ma sapevo di non essere felice a uscire con donne cisgender. Nel 2017, ho deciso che ne avevo avuto abbastanza e ho ceduto al mio desiderio di voler conoscere e uscire seriamente con donne trans. L’anno successivo, la serie Pose ha contribuito ad alimentare le mie preferenze per le donne trans.

Chris: A un certo punto ho iniziato a vedere prostitute trans. Non molte, dal momento che non potevo permettermelo, ma ho “sperimentato.” Poi ho incontrato alcune ragazze tramite chat room online, Facebook, ecc. Sono diventato una specie di sugar daddy e le incontravo ogni volta che potevo.

Jeremy: Dopo aver iniziato a masturbarmi con del porno trans, ho cercato delle donne trans online. Dopo di che, quando avevo 18 anni, ho scaricato Grindr. Mi sono incontrato con la mia prima ragazza trans. È stata una bella esperienza e da allora sono uscito con altre otto/dieci.

Per voi è importante che una donna trans “passi” per una donna cisgender? E misurate la vostra attrazione per le donne trans in base al fatto che siano pre, non o post-operazione?

Troy: “Passare” è molto soggettivo. Alcune delle donne più belle del mondo sono trans e si vede che lo sono. Per me è più questione delle energie femminili che emana. Preferisco le donne trans pre-op e non-op.

Joel: Al momento, ho solo frequentato due donne, entrambe pre-op, ma sono disposto anche a uscire con persone post-op.

Jeremy: La domanda è strana per me perché l’idea di “passare” è molto contestuale e cambia da persona a persona, pre-op o post-operazione. Sono stato con persone che sono entrambe e non ho preferenze.

Come vi identificate oggi? E le cose sono cambiate da quando avete scoperto la vostra attrazione?

Troy: Ero un “uomo etero” e ho fatto il diavolo a quattro per tenermi quell’etichetta. Che adesso non significa niente per me. La sessualità è più fluida di quanto vogliamo ammettere.

Chris: Mi sono sempre identificato come etero. Le persone mi vedono etero. Ma oggi non è più così importante.

Joel: Mi identifico come un uomo etero, prima e dopo aver frequentato donne trans.

Jeremy: Quando ho avuto l’età per imparare a classificare la sessualità, ho detto semplicemente che mi piaceva quello che mi piaceva. Il termine “etero” non ha alcun significato per me.

Ma avete fatto fatica ad accettare questa attrazione?

Troy: Mi sono subito reso conto della paura. All’epoca pensavo potessi essere etero, bisessuale o gay. Non mi piacevano gli uomini, quindi non ero gay. Questo voleva anche dire che non ero bisessuale. Ci è voluto del tempo per capire che il genere è un costrutto sociale. Avevo paura e ho avuto dubbi per anni. Ero preoccupato che mi avrebbero chiamato gay. Ero preoccupato per quello che pensavano i miei amici. Avevo paura che la mia famiglia e i miei figli avrebbero pensato male di me. Ma questo non mi ha nemmeno mai fermato dal cercare donne trans.

Joel: Inizialmente ero preoccupato di quello che avrebbero detto gli altri, e avevo l’ansia al mio primo appuntamento, quindi non l’ho detto a nessuno dei miei familiari, amici intimi o colleghi.

Jeremy: Ho provato un po’ di ansia, ma non ho mai messo in dubbio la mia sessualità perché le vedevo come donne. Ero attratto dalla femminilità e non dalla mascolinità. Quindi mi sono considerato etero e qualcosa in più.

Che cosa pensate dovrebbe cambiare adesso, perché chi prova questa attrazione riesca ad accettarla in modo sano, come dovrebbe essere?

Jeremy: Penso che la cosa migliore che possiamo fare perché gli uomini normalizzino le relazioni con donne trans sia mostrare donne trans in luoghi non legati al sesso. Penso che il più grande cambiamento nella società che ha aiutato me, ma non uomini più grandi, sia stato proprio questo. Come nel film I Am Jazz.

Troy: Gli uomini devono uscire dall’ombra. Ho frequentato atleti professionisti, attori e rapper. Ho visto uomini di ogni estrazione sociale uscire con donne trans in segreto e di nascosto. Ho avuto familiari, amici e colleghi che sono stati o sono attratti da donne trans. Questi uomini devono farsi avanti e smettere di mentire. Gli uomini vivono nella paura.



Gli uomini cisgender non sono in pericolo perché siamo attratti o frequentiamo donne trans. La nostra paura, invece, sta uccidendo le donne trans.

