Si sono inventati l’uovo di Pasqua al formaggio

Non ci siamo ancora ripresi dalla botta glicemica della Befana, che è già arrivato il momento di pensare a tutto quel cioccolato che ingurgiteremo a Pasqua.

In realtà la notizia qui sotto non c’entra un bel niente con il cioccolato, anzi.

In Inghilterra, paese coraggioso in fatto di creazioni culinarie, hanno pensato che la cioccolata non a tutti piace. Giusto.

Quindi perché non fornire un’alternativa fatta interamente di formaggio?!?

Immagine ASDA

La catena di supermercati ASDA, la seconda più importante del Regno Unito, ha appena lanciato il suo Cheester Egg, un uovo pasquale fatto con formaggio blu e ripieno di latte fermentato per soddisfare le dipendenze da latticini che imperversano da quelle parti. E non solo.

La fregatura sta nel fatto che non comprerete un uovo di Pasqua, ma un uovo di Pasqua a metà: davanti sembra quello che è, appena si scarta si svela una sola metà di formaggio e l’altra con dei crackers imbustati e un chutney di cipolle per accompagnare il tutto.

Non è la prima volta che ASDA si butta sul mercato del formaggio, ha capito che la gente ne va matta: a novembre hanno infatti lanciato il primo calendario dell’avvento con una tipologia di formaggio diversa per ogni giorno. Pare sia andato a ruba, per cui hanno voluto ripetere l’esperimento.

Dopo Cheesemas è arrivata l’ora di Cheester, che la catena definisce come un qualcosa di “un pochino diversa dal solito”.

Tra le osanne dei consumatori e le critiche dei critici, si è formato un allegro gruppo di gente che ha deciso di usare il proprio tempo a dare grande importanza alla notizia.

Se un utente ha dichiarato che “I miei sogni sul cibo sono finalmente diventati realtà, grazie ASDA”, un critico l’ha presa così male che ha voluto esprimere il suo disappunto tirando in ballo la Resurrezione.

“Questa cosa non è fatta del cioccolato come Gesù ci ha insegnato. NON COMPRATELO”.

Testuale, controllate.

Manca un mese al giorno della Pasqua.

Datemi retta, smettete di dipingere quelle uova sode e prendete un biglietto per Londra.

Conosco gente che pagherebbe il bagaglio in stiva solo per riempirne una valigia intera.

