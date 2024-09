Il futuro dei viaggi nello spazio dipende da Varsha Jain, ginecologa spaziale

L’astronauta della NASA Peggy Whitson, che al momento si trova in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha passato 377 giorni in totale nello spazio prima di questa missione — più di qualsiasi altra donna americana. Si tratta di un grande traguardo. La realtà è che poche donne hanno partecipato a missioni spaziali di lunga durata (o anche solo viaggiato nello spazio). Delle oltre 500 persone che hanno superato l’atmosfera dall’alba dei viaggi spaziali, nel 1961, solo l’11 percento è donna.

La Dr. Varsha Jain intende cambiare le cose. Detiene probabilmente la specialistica medica più rara al mondo: è infatti una “ginecologa spaziale,” specializzata nell’analisi delle reazioni del corpo di una donna alla vita nello spazio, compreso cosa succede quando si hanno le mestruazioni a zero gravità, e che cosa possono fare le astronaute per sospendere il ciclo.

Di recente ho chiamato Jain a Londra, dove vive. “È a dir poco unico,” mi ha detto, quando le ho chiesto del suo mestiere. Lavora al King’s College di Londra, e viaggia spesso fino a Houston per collaborare con le astronaute del Johnson Space Center della NASA. La sua ultima ricerca, che sarà presto pubblicata, prende in esame il rischio di sviluppare una tromboembolia (un’ostruzione nel sangue) per le astronaute, un valore che “al momento, è sconosciuto,” ha detto.

Solo in uno dei gabinetti della Stazione Spaziale si può versare sangue

Avere le mestruazioni nello spazio è una sfida non da poco, per più di una ragione. Per cominciare, solo in uno dei gabinetti della Stazione Spaziale si può versare del sangue — l’altro trasforma l’urina in acqua potabile. Un sacco di astronaute donne decidono comprensibilmente di prendere la pillola anticoncezionale senza rispettare l’interruzione prevista tra un mese e l’altro, così da arrestare il ciclo, mi ha detto Jain, aggiungendo che, nell’epoca degli Shuttle, quando le missioni tendevano ad essere più brevi, potevano anche calcolare i giorni e assumere la pillola per ritardare le mestruazioni quanto bastava.

Fare ricerca sugli astronauti è già complicato, perché sono veramente pochi gli esseri umani che sono andati nello spazio. Quando poi il gruppo in esame è quello delle donne astronauta, ha detto, il campione a disposizione è ancora più esiguo. “Stiamo esaminando circa 60 donne, e parliamo di tutte le donne nella storia dell’umanità,” mi ha detto. Una bella differenza dai test medici che si basano su decine di migliaia di persone.

Jain è sempre stata interessata ai viaggi nello spazio, mi ha detto, e una volta che ha iniziato a studiare medicina e ha scoperto di più sulle pratiche mediche nello spazio, ha pensato che sarebbe stato “il perfetto percorso di carriera,” spostando il focus dei suoi studi sull’ostetricia e la ginecologia.

Le sue ricerche sui metodi per arrestare il ciclo mestruale ha applicazioni che non riguardano solo le donne che viaggiano nello spazio: potrebbe aiutare le donne militari, o chi lavora in altri settori altrettanto attivi (come le archeologhe, ha detto), così come le donne nei paesi in via di sviluppo, “dove le risorse sono limitate.”

Ora che i viaggi nello spazio commerciali cominciano a diventare una realtà meno distante e saranno sempre di più le persone che possono viaggiare nello spazio, dobbiamo capire meglio i rischi di salute specifici che le donne potrebbero affrontare — come le radiazioni, a cui sembrano essere più sensibili della media maschile.

Ma le donne sono ancora un gruppo estremamente sotto rappresentato nello spazio, e con loro le persone di colore. Se vogliamo davvero che gli esseri umani del futuro viaggino oltre il nostro pianeta, dobbiamo reclutare e studiare un gruppo di astronauti più diversificato, perché c’è possibilità che persone diverse rispondano in modo diverso. E abbiamo bisogno di capire di più sul sesso, sul parto e anche sulle mestruazioni nello spazio.