Venerdì facciamo una festa a Milano e ti conviene venire

Visto che a Milano fa caldo e ogni scusa è buona per staccarsi dal computer il prima possibile e bere qualcosa, VICE e i-D hanno prenotato la Fabbrica del Vapore per trasformarla in una gran festa in apertura di Milano Moda Uomo.

La festa sarà venerdì 16 giugno, durerà dalle 19 alle 24 e dietro la console si alterneranno la promessa della house britannica Melé, il collettivo/label/club night londinese di hip hop digitale e r&b Bone Soda e la radio/label Secousse con il suo archivio sconfinato di musiche da ballare da luoghi lontani. A deliziare i vostri occhi ci saranno invece installazioni video e mostre, come 2026, il progetto dello stylist inglese Ib Kamara presentato in esclusiva in Italia dopo essere apparso sul New York Times.

Qui trovi tutte le informazioni sulla festa.

L’ingresso è solo su invito, quindi per partecipare invia un’email a: festa@vice.com. L’invito verrà confermato via email. Vieni presto perché i posti sono limitati.