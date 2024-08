Oggi è il venerdì più bello dell’anno

Tutti i venerdì esce della musica, ma la maggior parte delle volte tra i vari album ce n’è uno che spicca, e gli altri seguono. Ma oggi va diversamente. Venerdì 21 luglio è un’esplosione di musica pazzesca: Lana Del Rey, Dizzee Rascal, Tyler, the Creator e Meek Mill hanno tutti droppato il nuovo album. E siccome ci piace pensare che Noisey sia una risorsa per ascoltare la miglior musica del presente, abbiamo raccolto tutti e quattro i dischi qua sotto per comodità:

Lana Del Rey – Lust for Life

Questo è il primo in assoluto, per chi ama il pop. L’attesissimo quinto album della nuova cantastorie d’America è qui ed è esattamente come ce lo aspettavamo: malinconico e seducente allo stesso tempo. Con feat. da tutto lo spettro della musica bella – voglio dire, A$AP Rocky, Stevie Nicks e Sean Ono Lennon – è potenzialmente il lavoro più completo di Lana, ed è anche un’estensione di tutto ciò che Lana Del Rey ha rappresentato finora.



Dizzee Rascal – Raskit

L’altro regalone di oggi è il nuovo album del figliol prodigo del grime. Tranqui. Raskit è il primo album di Dizzee Rascal dal 2013, dopo anni di profilo basso. La campagna pubblicitaria di Raskitè stata relativamente sottotono, a parte l’annuncio della tracklist via YouTube, un listening party in un fast food a Londra, una comparsata a Glastonbury e l’uscita dei singoli “Space” e “Wot U Gonna Do?” a distanza di poche settimane l’uno dall’altro. Tutto questo fa capire che Dizzee spera che la musica, prodotta da una pletora di grandi talenti americani da Cardo a Valentino Khan, Salva e Donae’O, parli da sé. Decidetelo voi premendo play qua sopra.



Tyler, the Creator – Flower Boy

L’enfant terrible degli Odd Future, poi straordinario produttore e visionario compositore è tornato con Flower Boy. Per quanto, come nel caso di Lana Del Rey, l’uscita di Tyler sia stata disturbata da un leak, nulla è rovinato: questo è un album pieno di bellezza e brillantezza, e riuscirà benissimo ad azzerare ogni preconcetto sul Creator.

Meek Mill – Wins & Losses

L’ultimo dei Grandi Album di questa settimana è il terzo LP di Meek Mill, in arrivo da un periodo piuttosto produttivo nel corso del 2017. E se vi piace seguire le telenovele, Wins & Losses è anche pieno di allusioni alla relazione di Mill con Nick Minaj recentemente finita, quindi buona caccia.



