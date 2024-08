Il cambiamento climatico è il problema più urgente della storia dell’umanità, e oggi ci troviamo davvero per la prima volta da quando siamo qui sulla Terra a temere concretamente per la sopravvivenza della nostra specie.

Con le temperature in costante aumento, il rapido incremento del livello del mare globale e i sempre più frequenti disastri naturali, sono sempre di più le persone che stanno cercando di capire come agire per arginare questo fenomeno la cui causa principale siamo proprio noi: gli esseri umani.

Videos by VICE

Guarda il documentario su Motherboard: Venezia nel 2100 potrebbe essere sommersa, ed è colpa del cambiamento climatico