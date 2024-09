Vent’anni dopo, Joel Schumacher ci ha chiesto scusa per ‘Batman & Robin’

Quel culo inguainato è stato il primo fotogramma a cogliermi con la guardia abbassata; ricordo che ero ancora un adolescente, e che la vista delle chiappe scolpite nella gomma di Batman mi ha fatto capire due cose. Una, che i soldi hanno un valore, perché avevo appena speso sei dollari per il biglietto di Batman & Robin, e due, che avevo bisogno di fare due chiacchiere con la persona responsabile di questo disastro—il regista Joel Schumacher.



Vent’anni dopo, la seconda parte di questa rivelazione si è compiuta.

“Guarda, mi dispiace,” mi ha detto Schumacher in un’intervista telefonica. “Voglio scusarmi con tutti i fan che sono rimasti delusi, glielo devo.”

Le scuse mi sembrano un buon punto di partenza, perché Batman & Robin era un film orribile, non solo per i miei standard da fan della DC Comics, ma per gli standard della storia. Faceva così schifo, in effetti, che il protagonista e il coprotagonista hanno dichiarato che “È stato un film difficile in cui recitare bene” (George Clooney), e “In Batman Forever, sentivo che stavo facendo un film. La volta dopo, mi pareva di fare un giocattolo” (Chris O’Donnell).

Paragonato ai precedenti film di Batman—incluso il live action show degli anni Sessanta—quel film del 1997 è la fiera del cattivo gusto, un film che ha ignorato la versione di Tim Burton, amata dal pubblico, e ha dato vita a una versione in toni Las Vegas, piena di bat-pattini, sky-surfing e bat-capezzoli.

Mi chiedevo che cosa pensasse l’uomo dietro grandi film come Ragazzi perduti, 8 mm – Delitto a luci rosse, Il momento di uccidere, In linea con l’assassino e Batman Forever (non bellissimo ma non pessimo). Fortunatamente, Joel Schumacher era disposto a raccontare a VICE i retroscena del film.

VICE: Con Batman Forever avevi avuto un discreto successo, o almeno, nessuno l’ha criticato amaramente. Perché hai deciso di fare un sequel?

Joel Schumacher: Lo sapevo che non dovevo farlo. Se sei fortunato una volta, prendi il bottino e scappa. Ma tutti alla Warner Brothers volevano che lo facessi. Ho peccato di hubris, direi. Avevo fatto film diversi ma tutti abbastanza di successo, con Ragazzi perduti ero caduto un po’, ma poi con Il cliente mi avevano dato del genio, Batman Forever era stato un grosso blockbuster e Il momento di uccidere aveva avuto ottime recensioni. Non ho mai voluto diventare un re del blockbuster perché i miei film erano, di solito, molto piccoli. E poi, con Batman & Robin, sono diventato una merda agli occhi di tutti. Era come se avessi ucciso un bambino.

Perciò la decisione di fare un sequel e tutte quelle che ne sono scaturite sono state semplicemente egoriferite?

Ovviamente! No, scherzo, c’erano anche pressioni da parte del botteghino per trovare il blockbuster successivo. Senti, sono un uomo adulto. Mi prendo tutte le mie responsabilità. Sapevo quello che facevo, mi dispiace per chi lavorava con me, però. I ragazzi degli effetti speciali, gli stunt e tutti quelli che insieme al cast si sono fatti il culo. Hanno lavorato molto, e mi spiace che il loro lavoro non abbia avuto il riconoscimento che si meritava.

Oltre a te—sono state le pressioni che, in parte, hanno trasformato Batman & Robin nel film che conosciamo?

La maggior parte delle scelte sono state mie. Nessun altro è responsabile per i miei errori. Abbiamo avuto una grossa defezione dell’ultima ora, Val Kilmer ha rinunciato perché era stato preso per L’isola del Dottor Moreau. Ne avevamo parlato, ma non eravamo arrivati a un punto prima che succedesse, quindi cercai di convincerlo. Lui era inamovibile, continua a ripetermi, “Ma non capisci? È Marlon Brando!” Quindi Bob Daly (al tempo Direttore esecutivo della Warner Bros) ebbe l’idea di prendere George Clooney. Era una scelta ovvia, perché lui con ER stava diventando famosissimo. Ci ho parlato, e lui mi ha detto,” Ok, se lo fai tu lo faccio anche io.”



Poi volevamo metterci una Batgirl, per attirare anche le ragazze giovani. Anche quella è stata tutta un’idea mia.

Io scrivo per lavoro, e se scrivo qualcosa che non è bellissimo, poi ogni tanto ci ripenso. A te non capita mai di ripensare a quel film?

Onestamente, non molto. Il mio lavoro è andare avanti. Volevo fare un altro Batman, avevo anche già visto Nicolas Cage per fargli fare lo Spaventapasseri. I cattivi stavano finendo. Stavo girando il mondo per le conferenze stampa, perché al tempo non c’erano Skype o cose simili, e nessuno era particolarmente gentile con Batman & Robin. Ma ho fatto quello che bisognava fare. Poi un giorno ero a Rio, e stavo inaugurando un altro negozio di merchandise Warner Brothers e ho pensato all’improvviso… Ma che cazzo succede? Mi sono preso una vacanza, sono andato in Messico, ho chiamato i miei capi e ho detto loro che non potevo fare un altro Batman. Forse pensi che fossero loro a non volermelo far fare, ma i diritti, i giocattoli, i pigiami, tutto il contorno aveva prodotto introiti folli. Ma io, per la mia salute mentale, dovevo smetterla con quel tipo di film.

Be’, quindi ci hai pensato, in un certo senso.

A Rio ho avuto uno di quei momenti tragici da soap opera. Mi sono guardato allo specchio e ho detto, “Perché volevi fare il regista?” Ricordo che prima di diventare regista, avevo cominciato come costumista. Prendevo 200 dollari alla settimana. Ne ero affascinato perché da piccolo, prima della televisione, ero cresciuto a fianco a un cinema. Mi piacevano i film, volevo vedere tutte quelle storie. Ho pensato, voglio tornare a com’ero all’inizio, voglio andarmene da qui. È stata dura mollare la Warner Bros. È stato doloroso, perché per molto tempo l’avevo considerata casa mia.

Torniamo a Batman & Robin: non deve essere stato facile. Allora il clima che circondava questi film era molto diverso, ma anche l’idea di film di supereroi non era statica come ora, era ancora tutta da costruire.

Sì, non c’erano molti film di supereroi. Richard Donner aveva fatto un ottimo lavoro su Superman con Christopher Reeves, la Marvel aveva cambiato tutto con Spiderman, ma erano anche rimasti fedele all’originale. Io ero presissimo con i tour promozionali, dato che facevo quasi un film all’anno. Cercavo di vedere tutti i film che uscivano, ma penso che al tempo non ero molto aggiornato e allineato con il mondo dei supereroi.

C’è qualcosa che hai sempre voluto direi ai fan delusi da Batman & Robin?

Dopo Batman Forever, ovviamente avevano alte aspettative. Forse si aspettavano qualcosa di diverso.

Partirei dai capezzoli. Spiega.

Ah! In che mondo viviamo, in cui due pezzetti di gomma della dimensione di una gomma da cancellare su una matita possono essere un problema. Lo scriveranno sulla mia lapide, lo so.

Sono stati una decisione tua?

Be’, li ha fatti Jose Fernandez. In Batman e Batman Returns, è stato quel genio di Bob Ringwood a creare i costumi; al tempo di Batman Forever eravamo già molto più avanzati con le tecnologie. Il costume di Michael Keaton era larghissimo. Fantastico, eh, il meglio che si potesse chiedere al tempo. Quando abbiamo fatto Batman Forever però le tecniche per modellare la plastica erano molto avanzate. Quindi ho proposto di fare una tuta molto più anatomicamente precisa e gli ho dato come modello foto di statue greche e disegni anatomici da libro di medicina. Lui ha fatto anche i capezzoli e quando li ho visti ho pensato, figo.

Cioè, davvero le persone restano scioccate? A te danno fastidio?

Era solo una cosa diversa dalle altre tute di Batman, non potevi fare a meno di vederli.

Io proprio non pensavo che sarebbe successo tutto questo casino. Forse sono solo io che sono ingenuo. Comunque, sono contento che l’abbiamo fatta così.

Penso che siano state queste piccole cose a fare arrabbiare i fan, anche il fatto che il tuo Batman fosse più “leggero” dei precedenti.

L’unica cosa che posso dire è che spero che nessun fan abbia smesso di amare Batman dopo il mio film. Quando mi hanno chiesto di fare Batman Forever, ho detto che era roba di Tim Burton. Al tempo il Pinguino di Danny Devito aveva fatto infuriare i genitori. E Michelle Pfiffer in tenuta bondage non era stata da meno. Tutta l’America si stava rivoltando. Tim, che è mio grande amico, mi ha pregato di fare il film, per le pressioni e perché lui voleva lavarsene le mani. La cosa interessante è che se guardi la mia versione e quella di Tim, capisci quanto fosse “innocente” allora il pubblico, nelle sue richieste di avere un Batman più “family friendly”. Se guardi la trilogia di Nolan, soprattutto l’ultimo film in cui tratta di problemi economici e di casse, capisci invece come il pubblico è cambiato e che oggi è in grado di apprezzare argomenti sempre più difficili e “bui”.

Sembri molto tranquillo—come se tutte le critiche anche accese online non ti avessero toccato più di tanto.

Be’, mi sono concentrato sui film successivi e non ho avuto nessuna crisi di nervi. Woody Allen, uno dei miei numerosi punti di riferimento, una volta ha detto di non leggere mai niente su di te, perché se credi ai complimenti devi credere anche alle critiche, e quando la gente ti odia ti ricordi ogni singola parola che ti rivolge fino al giorno della tua morte. È un ottimo consiglio, perché quando nel 1985 ho fatto St. Elmo’s Fire abbiamo ricevuto centinaia e centinaia di recensioni, e in tutti gli Stati Uniti non ce ne è stata una che parlava bene di me. Zero. Però poi l’hanno guardato in tantissimi, e io mi sono sentito come se non avessi più bisogno dell’approvazione della critica. Non sono mai stato visto bene da quel circolino, e per certi versi è una cosa positiva.



Comunque, mi scuso ancora.

