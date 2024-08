L’incredibile storia del vero gangster che ha recitato nel Padrino

Nel 1988, un gangster del cartello di Medellin molesta una donna allo State Street, una discoteca-casinò di Las Vegas di proprietà di Gianni Russo. Quando quest’ultimo interviene, il colombiano gli spacca una bottiglia di Cristal in faccia. Tutto pieno di sangue, Russo tira fuori la pistola che porta legalmente e gli spara due colpi in testa. L’uccisione viene giudicata un omicidio legittimo, ma Russo deve comunque fare i conti con la taglia messa sulla sua testa da nientemeno che Pablo Escobar—almeno finché il signore della cocaina non scopre che Russo era stato un attore nel film cult Il Padrino, il preferito di Escobar, e l’ordine di uccisione viene ritirato.

In concomitanza con il 50esimo anniversario della pubblicazione de Il Padrino di Mario Puzo, Russo ha fatto uscire Hollywood Godfather: My Life in the Movies and the Mob, un libro sulla sua vita che descrive in dettaglio i rapporti con noti mafiosi come Frank Costello, Carlo Gambino e Carlos Marcello, e celebrità di Hollywood come Frank Sinatra, Marlon Brando, Al Pacino, Marilyn Monroe, Elvis e Francis Ford Coppola.

VICE ha parlato con Russo del suo libro, di come la mafia abbia influenzato la sua vita, di come abbia ottenuto il ruolo di Carlo Rizzi ne Il Padrino, e se qualcuno allora sapeva che sarebbe diventato un classico.

VICE: Quando e perché hai deciso di scrivere un libro sulla tua vita e quanto ci è voluto, dall’inizio alla fine?

Gianni Russo: Ho aspettato un po’. Ho più di 75 anni, adesso. Volevo scrivere il libro, prima di tutto, per ispirare le persone. Potrebbe sembrare folle, dato il materiale che contiene, ma è questa la ragione. Ho incontrato così tanti ostacoli da giovane che volevo incoraggiare chi lo avrebbe letto, indipendentemente dal colore della pelle o dalle origini: se hai un sogno, devi inseguirlo.

Com’è stato il tuo primo incontro con la mafia e come ha influito sulla tua vita?

Ho fatto il messaggero per Frank Costello, per molti anni. Era uno dei più grandi criminali al mondo. Lo chiamavano ‘l’ambasciatore.’ Ha iniziato nell’era proibizionista con Joe Kennedy e sono diventati multimilionari—tutti e due. Poi si è allargato con Meyer Lansky. Dopo poco mi ha preso sotto la sua ala protettiva e mi ha insegnato come nessuno poteva fare. Mi ha fatto fare tante esperienze e mi ha offerto opportunità che non sarebbero mai state accessibili a un immigrato italiano di Mulberry Street. La mia famiglia non era nemmeno di classe media. Ed eccomi qui, oggi.

Ho ancora a che fare con la mafia perché tutti i miei amici erano nella mafia. Ora non sono nella mafia, [ma] mi hanno protetto, il signor Gambino e Costello. Ho iniziato a viaggiare per il mondo per via dei contatti che avevo a Chicago e a Las Vegas. Siamo entrati in giri d’affari internazionali con il riciclaggio di denaro.

Come sei arrivato a interpretare il ruolo di Carlo Rizzi ne Il Padrino, e com’è stato far parte di quel film cult?

Non so come sarebbe stata la mia vita senza Il Padrino. Avevo letto un articolo sul Los Angeles Times che diceva che avrebbero usato anche attori non professionisti. I siciliani avrebbero fatto i siciliani, i dottori ebrei sarebbero stati dottori ebrei [e così via]. Per fortuna, ero ben finanziato a quel punto nella mia vita. Ho girato un provino per Michael, Sonny e Carlo. L’ho presentato alla Paramount, e poi la Paramount mi ha semplicemente scritto una lettera in cui diceva: ‘Ci dispiace averti illuso, e sembra che tu abbia speso una grande quantità di quattrini per produrre questi provini, ma stiamo usando attori noti e, scusa, ma non verrai assunto.’

Per fortuna, la Lega anti diffamazione degli italoamericani era stata avviata da Joe Colombo a New York giusto l’anno precedente, e quando è uscito il libro [di Puzo] l’hanno usato per evidenziare la negatività con la quale venivano ritratti gli italoamericani in questo paese. Dicevano che eravamo tutti gangster. È assurdo, perché lui era un gangster, protestava, organizzava picchetti di fronte alla sede dell’FBI, che era una cosa veramente assurda.

Ho sfruttato questa opportunità per diventare [l’uomo chiave] tra la Paramount, i Colombo e la Lega anti diffamazione degli italoamericani. Ho contrattato un accordo secondo cui avrebbero potuto girare il film a New York, io avrei interpretato Michael, Sonny o Carlo, e la Lega avrebbe controllato gli eventi per le anteprime in ogni città, raccogliendo un sacco di soldi. Praticamente, questo è il modo in cui ho ottenuto la parte.

Quando stavi girando il film con Francis Ford Coppola e tutti gli altri, tu o qualcun altro avevate idea di quanto sarebbe diventato grosso il film?

Nessuno lo immaginava. Infatti, mentre stavamo girando, la Paramount aveva minacciato di chiudere [la produzione]. Francis Ford Coppola si era battuto perché Al Pacino interpretasse Michael. Avevano già preso Jimmy Caan come Michael e Carmine Caridi avrebbe dovuto interpretare Sonny, ma Francis è stato irremovibile sul fatto che ad Al Pacino spettava quella parte. È buffo, perché Pacino era già stato scelto per un film con la Columbia Motion Pictures, La gang che non sapeva sparare. Loro [hanno dovuto] stringere un accordo con la Columbia e scambiare Carmine Caridi con Al Pacino.

Nessuno di noi sapeva nemmeno se il film sarebbe stato distribuito. Stavano persino minacciando Francis Ford Coppola. All’inizio la sua regia non piaceva.

Com’è stato lavorare con Marlon Brando e cosa ricordi di più di lui?

Marlon mi aveva preso in simpatia per le ragioni più assurde. Me ne vanto ancora oggi. Voglio dire, Marlon Brando è stato il mio unico insegnante di recitazione e Frank Sinatra il mio unico insegnante di canto. Qualsiasi cosa tu mi abbia visto fare nel film—e per me la mia unica grande scena è l’ultima del film, il resto è tutto fisico e violento. Ma per finire la scena finale con Pacino, che è un attore geniale e molto preparato, Brando mi ha fatto vedere come funzionava. [Mi ha detto], stai per essere proiettato sugli schermi di tutti i cinema e le persone stanno per sapere se sei credibile o meno. Devi mostrare la paura.

Cosa pensi della mafia negli Stati Uniti oggi, e in che modo è diversa da quando sei arrivato sulla scena?

È una cosa di cui parlo spesso. All’inizio era un’organizzazione. E serviva perché gli immigrati venuti in questo paese venivano maltrattati e sfruttati. Si sono organizzati per ottenere un po’ di rispetto e l’uguaglianza. Poi sono subentrati i soldi e all’improvviso non è più stato così. Quando arrivi davvero a conoscere la mafia, capisci che si tratta di soldi. Si tratta di guadagni. È così che fai carriera in questa organizzazione. Il rispetto è finito. Oggi ci sono pochissimi uomini di rispetto. Si tratta di soldi, avidità e qualsiasi modo per farne.

Ci sono cresciuto in mezzo, fin da quando avevo 12 anni. Quindi fai i conti. Sono tipo 64 anni, adesso.

