Il vescovo di Medjugorje teme che quella delle apparizioni non sia la ‘vera’ Madonna

Medjugorje è l’ultimo grande mistero del cristianesimo—e quasi tutti coloro che ci hanno a che fare, dai frati francescani e i veggenti che ne gestiscono la liturgia, fino ai negozianti che lavorano nel settore dei gadget e dei servizi ai fedeli, hanno interesse che rimanga tale.

Secondo una ricerca, infatti, il giro d’affari generato dalle apparizioni della Madonna dal 1981 a oggi sarebbe superiore a 11 miliardi di euro e i frati avrebbero incassato oltre 290 milioni di euro in donazioni.

La Chiesa però è sempre stata scettica al riguardo. Tanto che adesso il vescovo di Mostar Ratko Peric ha pubblicato sul sito della diocesi un documento che smentirebbe definitivamente l’autenticità delle apparizioni della Madonna a Medjugorje—tutte le apparizioni, comprese le prime del 1981.

La Madonna, in sostanza, non sarebbe mai apparsa a Medjugorje. Ma anzi, sostiene il vescovo, “la figura femminile che sarebbe apparsa a Medjugorje si comporta in modo del tutto diverso dalla vera Madonna, Madre di Dio, nelle apparizioni riconosciute finora come autentiche dalla Chiesa.”

