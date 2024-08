Supreme, Rolex, Nike: indosso solo roba contraffatta e non vedo il problema

Puoi spendere 1300 euro per una T-shirt in tulle con motivo monogram di Louis Vuitton, o puoi andare su un sito cinese e comprare una replica che ti costa come un hamburger.

Al boom globale dello streetwear si è affiancata la produzione di milioni di capi contraffatti, che vanno dai cappellini terribili in vendita ai mercatini, fino a repliche talmente precise che è veramente difficile distinguerle dalla versione originale. Io, per esempio, ho da poco comprato una felpa box logo di Supreme—prezzo di rivendita: 400 euro—per 40 euro.

Nel mondo dello streetwear, indossare capi contraffatti non è un tabù assoluto—ma capita che, online, le persone troppo fissate ti ridano dietro. Viene quindi da chiedersi: c’è qualcuno che ha il coraggio di vestirsi con roba contraffatta da capo a piedi? L’utente Reddit Aiden6, responsabile subreddit r/fashionreps, dedicato all’abbigliamento streetwear d’imitazione, dice che il suo guardaroba è all’80 percento falso. Gli ho parlato per scoprire la verità sul mondo della moda d’imitazione.

VICE: Come sei entrato nel mondo dei vestiti contraffatti?

Aiden6: Oh, vediamo. Vendevo cuffie Beats quando ero alle medie. Le compravo per 10 sacchi e le rivendevo a 30. Facevo circa 200-300 sterline alla settimana solo con quelle, ed è da lì che sono poi passato a comprare vestiti. Avevo anche delle casse Beats false—tutto. Al momento ho circa 30 paia di scarpe diverse.

Da dove prendevi la roba che vendevi?

Su un sito cinese. Le Beats erano appena uscite all’epoca—ho notato che lì costavano 10 dollari e ho pensato, ‘Cazzo, ci posso fare dei soldi.’ All’inizio ne ho ordinate un paio per me, poi altre dieci. Da lì è decollata.

Qual è stato il primo capo contraffatto che hai comprato per te stesso?

Ho comprato due polo Louis Vuitton, che avevano il nome scritto male: era Louis Vitton.

Quanto tempo fa?

Ero in seconda media [12-13 anni] all’epoca e ora ne ho 22. Cazzo, è tutta la vita che lo faccio.

Perché ti piace comprare merce falsa?

Perché puoi vestirti come vorresti senza sputtanarti tutti i tuoi soldi. Sono una di quelle persone che si cambia due o tre volte al giorno e pensa, ‘Merda, così non va bene’—per cui devo avere il massimo numero di opzioni possibile. Lo faccio davvero per me stesso e per nessun altro. Non me ne frega un cazzo di cosa pensa la gente.

Ti hanno mai accusato di indossare roba falsa?

Ummm. Ti direi di no…? Ma capita che indossi roba vera e le persone comunque dicono ‘Oh, è tutta falsa.’ C’è sempre qualcuno geloso.

Ho l’impressione che ci siano cose che è meglio evitare quando compri capi contraffatti. Se indossi qualcosa di Supreme o Louis Vuitton, è facile farsi sgamare. Ma qualsiasi altra cosa è ok.

Oh, sì, sicuramente. Uno dei miei pezzi preferiti, che ho preso quando avevo 15 anni, è un cappellino con il logo di Supreme—ma Supreme non ha mai fatto niente del genere. Non esiste. Ma a me piaceva, quindi lo indossavo.

Questa è una cosa frequente con i falsi—alcuni prodotti non hanno una versione autentica, vero?

Esatto. Chi le fa ama creare design propri.

Cerchi marchi specifici quando fai acquisti?

Ho smesso di occuparmi della roba palesemente falsa—Louis Vuitton, Gucci, Dior e via dicendo. Mi piace trovare roba tipo le scarpe Jordans di Nike. C’è una fabbrica in Cina dove, da quel che ho sentito, usano gli stessi materiali e modelli di Nike. Sono detti “non autorizzati” ma per me tecnicamente è la stessa cosa.

Some of Aiden6’s replicas.

Ho visto anche io queste scarpe. La qualità sembra alta per un prodotto falso.

Sì. Una delle ragioni per cui ho iniziato a comprarle perché le Jordans sono prodotte in edizioni molto limitate, o in modelli per cui devi spendere 400-500 sterline, e io voglio solo un paio di scarpe—ecco perché le compro false.

Qual è il tuo capo preferito?

Un sacco delle Jordans originali che indossava Micheal Jordan. O anche una felpa Supreme. Ma una cosa che adoro davvero sono i profumi falsi.

Davvero?

Sì, non devi spendere 100 sterline—ne spendi 35 e hai gli stessi identici ingredienti. Ho iniziato dai mercatini delle pulci, poi a comprarli su Wish e iOffer e altri siti a caso simili, e mi sono detto ‘Cazzo, sono uguali.’ Vado in profumeria e li provo, poi compro la versione contraffatta, ed è esattamente quello che volevo. Non so come facciano a replicare gli ingredienti, ma sono bravi.

Perché hai aperto il subreddit Fashionreps?

Ce n’era uno dedicato alle sneaker e vedevo che la gente voleva comprare anche vestiti falsi. Ho pensato che sarebbe stato figo se fosse diventato una pagina grossa prima o poi. Ogni mattina mi mettevo al computer e provavo a farlo crescere, pubblicando discussioni e leggendo cosa interessa alle persone. Da lì è decollato.

Figo.

Già, poi uno dei miei moderatori ha detto che avrei potuto farci dei soldi se accettavo qualche pubblicità. Così ho iniziato a farmi pagare. Ci facevo circa 500 sterline al mese.

Merda.

Compravo roba di cui non avevo bisogno quando avevo 15 anni, tipo dei coltelli di Counter Strike da 300 dollari [ride].

Quanto del tuo guardaroba è contraffatto?

Se devo essere completamente onesto—probabilmente è l’80 percento. Tutte le mie scarpe… ho forse un paio di SBS originali e due o tre Jordans. Ma 35 paia sono false.

Quanti soldi sono, secondo te?

Oh, caspita, non saprei. Di recente ho speso 180 dollari per tre paia di scarpe e preso una felpa per 80 sterline. Ma facevo l’equivalente di circa 700 dollari in vestiti gratis al mese [dai venditori sul forum]. Ho persino un Rolex falso che ho portato da tre orologiai esperti e tutti mi hanno detto che era vero [ride].

C’è qualche problema etico nel comprare vestiti contraffatti?

Finché non cerchi di passarli come autentici, credo di no… Se cerchi di truffare qualcuno dicendo che quello che vendi è vero, non è una bella cosa. Da quel che so, per esempio, le nuove cinture contraffatte Off White sono perfette, per cui chiunque potrebbe fare una ricevuta d’acquisto falsa e andare [sui siti di rivendita] tipo Grailed o StockX e venderle in massa come vere. Moralmente, per me non è sbagliato, ma devi sapere cosa stai facendo.

