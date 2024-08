Su VICE abbiamo creato una libreria gratuita di foto inclusive

Abbattere stereotipi e pregiudizi è uno dei maggiori obiettivi che si pone chi lavora in VICE. Per portare avanti questa missione, insieme al nostro team americano abbiamo dato vita a The Gender Spectrum Collection, una libreria di foto stock liberamente utilizzabili da tutti i media.

La libreria—curata dal team di VICE e realizzata dalla fotografa, artista e produttrice Zackary Drucker—si compone di circa 200 immagini volte a rappresentare persone transessuali e non binarie, cercando di superare i cliché con cui solitamente vengono descritte. Sono immagini che ritraggono momenti lavorativi, di svago o insieme al proprio partner.

“In un periodo in cui si parla sempre più di persone transessuali e non binarie, ci siamo resi conto che mancavano immagini che rispecchiassero fedelmente le loro vite,” ha spiegato Lindsay Schrupp, editor-in-chief di Broadly. “Inizialmente avevamo proposto la creazione di questa galleria per uso interno, poi abbiamo pensato che renderla pubblica potesse contribuire a creare un nuovo standard nel settore.”

Nell’ultimo decennio è emersa nei media la volontà di aumentare la rappresentazione delle molteplici caratteristiche del genere umano—etnia, sesso, corpi, disabilità—e la nostra libreria vorrebbe essere un aiuto per proseguire in questa direzione.

Per questo la nostra scelta è ricaduta su Zackary Drucker, artista e donna transessuale il cui obiettivo è stravolgere il modo in cui ancora spesso pensiamo a genere e sessualità. Ducker ha esibito i suoi lavori in musei, gallerie e festival cinematografici tra cui la Whitney Biennial 2014, il MoMa PS1, l’Hammer Museum, l’Art Gallery of Ontario, l’MCA di San Diego e il SF MoMA, tra gli altri.

Schrupp ha aggiunto: “Le foto di archivio che vediamo ogni giorno nei media riflettono il modo in cui valutiamo noi stessi e il mondo intorno a noi. Hanno anche il potere di sfidare i nostri pregiudizi e aiutarci a visualizzare un mondo migliore e più inclusivo. Spero che la nuova libreria aiuti a ridurre gli stereotipi ancora esistenti e mostri le persone trans e non binarie per quello che sono realmente; piene di vita, relazioni e passioni.”

Puoi vedere e scaricare foto su: BROADLYGENDERPHOTOS.VICE.COM

Qui, invece, trovi una guida all’uso: https://broadlygenderphotos.vice.com/guidelines

SU ZACKARY DRUCKER:

Drucker è stata nominata agli Emmy per la serie di documentari This Is Me e produttore del film vincitore del Golden Globe e dell'Emmy Award.

SU VICE:

VICE è una Media Company Internazionale, leader nel settore della produzione e distribuzione di contenuti video online. Tutto è partito in Canada, nel 1994, da una fanzine che negli anni si è evoluta fino a diventare un network attivo in più di 35 paesi del mondo. Un network che comprende: VICE.com, la principale fonte indipendente di contenuti video originali a livello globale, una rete internazionale di canali digitali, una casa di produzione televisiva e cinematografica, una rivista, un’etichetta discografica e un’agenzia di comunicazione.

VICE Italia nasce nel 2004 a Milano. Nel 2011, il lancio di VICE.com, e a seguire il resto dei canali digital: da Noisey a Motherboard, passando per i-D e MUNCHIES.