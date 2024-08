‘The Beach Bum’ di VICE aprirà il Milano Film Festival 2019

VICE è lieta di annunciare la media partnership con il Milano Film Festival, la kermesse che da oltre vent’anni è il punto di riferimento per il cinema internazionale indipendente. Quest’anno il Festival ha trovato casa in un posto in cui i più cinefili di noi si recano piuttosto di frequente nel centro città: lo Spazio Cinema Odeon, dal 4 al 10 ottobre.



Per partire col piede giusto, quindi, abbiamo pensato tutti insieme di aprire la serata inaugurale del 4 ottobre alle ore 20 con l’anteprima italiana di un film co-prodotto da VICE Studios. Si tratta di The Beach Bum, di Harmony Korine, regista e autore fuori dalle righe, che a soli 19 anni scrive la sceneggiatura dell’iconico film Kids (1995), e i cui capolavori successivi alla regia (Lonely, 2007; Trash Humpers, 2008) trovano spazio nelle precedenti edizioni del Milano Film Festival.

The Beach Bum è incentrato sulla folle vita di Moondog, un poeta che gironzola in camicie hawaiane e alla costante ricerca di divertimento allo stato puro, interpretato da Matthew McConaughey. Al suo fianco, ma non sempre, c’è Minnie, interpretata da Isla Fisher, la moglie ereditiera che gli permette lo stile di vita che altrimenti non potrebbe permettersi. Poi, c’è anche l’amico di una vita, Lingerie—e Snoop Dogg, che ne veste i panni, ha confessato che quella che fuma nel film è tutta erba vera. Infine, c’è anche Flicker, una sorta di aiutante da schema di Propp, che poi sarebbe Zac Efron con una barba un po’ particolare.

Ovviamente, il Festival ha un programma fittissimo tra lungometraggi, cortometraggi, film fuori concorso, masterclass e workshop con ospiti d’eccezione. Le sorprese in collaborazione con VICE, poi, non sono finite, perché proietteremo il 9 ottobre alle 21:30 un altro film fuori concorso: Searchin Eva, ritratto di Eva Collé, sexworker e modella italiana che vive a Berlino. In sala ci saranno lei, la regista Pia Hallental, e l’autrice Giorgia Malatrasi in conversazione con la nostra host Irene Graziosi.

In ogni caso, per acquistare il biglietto per l’anteprima di The Beach Bum puoi andare qui, per altri biglietti o abbonamenti questa è la direzione.

In qualunque caso, ci becchiamo lì!

