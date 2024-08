Guarda 1.000 polpi che covano le loro uova a testa in giù in fondo al mare

Un gruppo di scienziati che stava esplorando le acque vicino a Monterey, in California, ha avvistato più di 1.000 polpi sul fondo dell’oceano. Si tratta del più grande vivaio di polpi mai scoperto, secondo quanto riferito dal National Geographic.

Queste incredibili riprese sono state filmate la settimana scorsa e sono state prodotte dal veicolo subacqueo Nautilus, che sta sondando il fondale marino in gran parte inesplorato del Davidson Seamount, un habitat composto da montagne sottomarine a più di 120 chilometri a sud-ovest di Monterey.

Videos by VICE

”Abbiamo costeggiato il fianco orientale di questa piccola formazione, e così — boom — abbiamo iniziato a trovare decine di polpi qui, decine di polpi di là, polpi ovunque,” ha spiegato lunedì al National Geographic il direttore scientifico della spedizione, Chad King.

Un veicolo subacqueo telecomandato che riprende il vivaio di polpi. Immagine: EVNautilus

Il filmato è stato girato a più di 3.000 metri sotto la superficie dell’oceano e mostra centinaia di esemplari di Muusoctopus robustus — una specie di polpi priva di sacca per l’inchiostro che abita i fondali — in posizione di cova. Gli animali giacevano nel buio quasi totale con i tentacoli rovesciati, incubando le loro uova posizionate sul fondale marino.



La maggior parte erano femmine, e ”quasi il 99 per cento di loro stava covando,” ha spiegato King.

Il team ha anche individuato lo sviluppo degli embrioni all’interno delle uova.

Polpi femmine in posizione di cova sopra le loro uova. Immagine: EVNautilus

Gli scienziati non avevano mai documentato un gruppo di Muusoctopus sulla costa occidentale prima d’ora, è stato segnalato su KQED venerdì. Il filmato documenta anche il secondo rilevamento di un vivaio di Muusoctopus di sempre — nel primo caso erano stati individuati 100 esemplari vicino alla Costa Rica in aprile, ma in quell’occasione non sono stati individuati embrioni.



”Non mi sono mai imbattuto in qualcosa di simile, in un luogo che potenzialmente potrebbe essere l’habitat per i vivai di polpi. Questo è un altro ottimo motivo per cui abbiamo bisogno di proteggere questa zona,” ha spiegato King a KQED, che si occupa di notizie riguardanti l’area di San Francisco.

Il gruppo di polpi si trovava in una strana “oasi” che ha fatto domandare a King se le femmine avessero cercato delle temperature più elevate. Altri fattori, come un maggiore grado di ossigenazione dell’acqua o determinati livelli di concentrazioni di minerali, possono aver influenzato la loro decisione di deporre le uova proprio in quella posizione. (Tanto per fare un esempio, non sono rare segnalazioni di polpi che si arrampicano sulle corde da pesca, forse per sfuggire alle acque a basso contenuto di ossigeno).

King ha dichiarato che un malfunzionamento tecnico del loro sommergibile sta impedendo di visitare nuovamente il vivaio.



Il Davidson Seamount, conosciuto come ”un’oasi nei fondali marini,” ospita diverse forme di vita marina, come coralli, spugne, pesci degli abissi e gamberetti. Gode della protezione federale come parte del Monterey Bay National Marine Sanctuary, ed è uno delle più grandi montagne sottomarine conosciute nelle acque degli Stati Uniti.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.