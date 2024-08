Guarda Bill Gates che non indovina il prezzo neanche di una pizza

Se dovessimo assegnare un premio alla più plateale dimostrazione di ricchezza, vincerebbe a mani basse il video pubblicato mercoledì sul canale YouTube del programma The Ellen Show, con protagonista: Bill Gates.

Il concetto è semplice: la presentatrice Ellen DeGeneres chiede al fondatore di Microsoft Bill Gates — uno degli uomini più ricchi della Terra — di indovinare il prezzo di articoli da super mercato di uso quotidiano. L’effetto voluto, considerato anche il tono che il programma ha di solito, è comico — ecco un tizio con così tanti soldi da essere completamente esente dal tedio delle spese domestiche, che ci dimostra quanto è alienato dalla vita normale.

Quando Gates ipotizza che una scatola di risotto pronto costi 5 dollari (ne costa uno), la platea scoppia a ridere e si mette a mormorare. Potrei giurare di sentire qualcuno dire, “Gesù…” a un certo punto. “Il pubblico non è contento,” dice Gates, con aria mortificata. Alla fine va tutto bene, però — quando il miliardario indovina correttamente il prezzo del filo interdentale, il pubblico esplode in un applauso soddisfatto. Gates sembra sorpreso in equale misura.

A prescindere da quale fosse il suo intento, lo spezzone ottiene un risultato ben preciso: ci ricorda che i miliardari non sono gente come noi. Le loro vite sono migliori. Non devono neanche sapere i prezzi delle cose che usano quotidianamente. Tutto perché hanno i soldi, mentre noi no. È una cosa ovvia a pensarci un secondo, ma è facile dimenticarsela quando ci viene ripetuto costantemente che le persone ricche e i brand che incarnano sono nostri amici.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.