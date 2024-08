Guarda i giganteschi cimiteri del bikesharing in Cina

Un fotografo cinese ha immortalato con un drone i famigerati ”cimiteri di biciclette” del paese. La Cina è infatti afflitta dal problema di una disponibilità eccessiva di biciclette rispetto a un numero insufficiente di clienti.



Wu Guoyong ha sorvolato con il suo drone 15 diversi siti cinesi per catturare le immagini di queste fosse comuni colorate come un arcobaleno dove le biciclette di aziende come Ofo, Bluegogo, Gobee e Mobike vivono i loro ultimi momenti. Il video “No Place to Place” ha come sottofondo una colonna sonora in stile Blade Runner 2049 e mette in mostra migliaia di bici rotte, vandalizzate e abbandonate. Il video ha totalizzato 44 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma video cinese QQ.



Il fotografo ha dichiarato al South China Morning Post che vede ”il bikesharing come una cosa utile, ma i cimiteri espongono un problema morale per il paesaggio della Cina. Stiamo buttando via biciclette! Non è giusto.”

Negli ultimi mesi, il bikeshare è stato criticato duramente per il suo modello di business insostenibile. Di recente, La Ofo, con sede a Pechino, ha licenziato la maggior parte del suo personale americano, pochi mesi dopo aver ricevuto un finanziamento da 866 milioni di dollari (circa 748 milioni di euro). In meno di tre anni, l’azienda ha raccolto più di 2 miliardi di dollari (circa 1,7 miliardi di euro) in fondi comuni di investimento, secondo Crunchbase.



Nel 2017, le aziende di bike sharing concorrenti hanno iniziato ad inondare le città di tutto il mondo con più biciclette di quante ne potessero gestire nella speranza di dominare il mercato e di eliminare la concorrenza. Negli Stati Uniti, le città sorprese dall’improvvisa comparsa di biciclette a ogni angolo si sono movimentate rapidamente per regolamentare le operazioni delle società di bike sharing.



La reazione di Ofo è stata quella di ritirarsi da una serie di città tra cui Atlanta, Austin, Charlotte, Seattle, e Washington DC. Inoltre, l’azienda sta anche cessando l’attività in altri paesi.

In una dichiarazione rilasciata a luglio, il direttore generale di Ofo in Texas, Everett Weiler, ha suggerito che le barriere normative sono state la causa del loro ritiro: ”Mentre continuiamo a portare il bike sharing nelle comunità di tutto il mondo, Ofo ha iniziato a rivalutare i mercati che presentano ostacoli a nuove soluzioni di trasporto ecologico e a dare priorità alla crescita in mercati sostenibili che supportano il trasporto alternativo e ci permettono di continuare a offrire servizi ai nostri clienti.”



Si tratta di un’accusa velata alle città che non avrebbero abbastanza a cuore l’ambiente. In realtà, sono le società di bike sharing a essere insostenibili dal punto di vista ambientale.



