Come Israele ha costruito il suo potente cyber esercito

Negli ultimi anni, insieme a Stati Uniti, Regno Unito, Cina e Russia, Israele è diventato una super potenza nel mondo dell’hacking governativo e del cyberspionaggio.

Si pensa che le cyber spie israeliane abbiano collaborato con gli hacker dell’NSA allo sviluppo di Stuxnet, la prima cyber arma del mondo. E molte delle loro spie e combattenti si sono spostate al settore privato per lanciare aziende che valgono centinaia di milioni di euro, che hanno lasciato un’impronta in tutto il globo, come Cellebrite o la NSO Group. Come è possibile che un paese così piccolo sia diventato un giocatore tanto potente nella partita mondiale dell’hacking?

Al centro del successo di Israele nel cyber spionaggio c’è il corpo di intelligence militare chiamato Unit 8200, che è specializzato nel compiere operazioni di spionaggio e di hacking sofisticato. I giovani informatici israeliani fanno a gare per entrare nella Unit 8200, per avere la possibilità di lavorare in una squadra a cui vengono assegnate missioni di frontiera, e che ha il permesso di attaccare e spiare praticamente chiunque.

“Affidi a dei ragazzi di 18 o 19 anni il lavoro più eccitante che ci sia, lo spionaggio!” ha detto Ronen Bergman, un giornalista investigativo di Yedioth Ahronoth.

Quando finiscono il servizio, possono sfruttare l’esperienza e il prestigio della Unit 8200 per ottenere praticamente qualsiasi lavoro nel campo della sicurezza informatica o un finanziamento per aprire un’azienda. Ecco perché i ragazzini del liceo sognano di entrare nella Unit 8200, ed ecco perché il governo israeliano ha istituito un programma per allevare e reclutare i liceali appassionati di computer.

Siamo andati in Israele per capire come il paese sia diventato una super potenza informatica in questo episodio di CYBERWAR. Abbiamo visitato una di queste scuole superiori e parlato con i ragazzini che vogliono diventare combattenti cyber da grandi. Potete guardare un estratto dell’episodio qui sopra.

La puntata intera è andato in onda su VICELAND.