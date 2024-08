La guida di MUNCHIES ai video di cibo più assurdi su YouTube

Ah, YouTube, il portale video più magico e terrificante di tutto l’internet. Quel posto pazzesco dove puoi trovare una guida passo-dopo-passo per mangiare con soli tre dollari al giorno, per poi infilarti in un tunnel di “guarda anche” e finire davanti a un video di 45 minuti di una ragazza coreana che parla in un microfono davanti a una porzione enorme di pollo di KFC. Non è difficile perdersi nei meandri di questa fitta giungla di contenuti sul cibo su YouTube—qui di seguito abbiamo selezionato alcuni dei trend più in voga, dai video tutorial, agli estremisti, fino a quelli strani e basta.

Le vlogger che raccontano quello che mangiano ogni giorno

I video “Quello che mangio in un giorno” risvegliano in noi quell’irrefrenabile desiderio voyeurista che non siamo mai davvero pronti ad ammettere. È un po’ come leggere il diario segreto di uno sconosciuto. Ok, l’impressione è che quasi tutti gli YouTuber mangino le stesse cose (ciotole di açai, avocado toast, tè ricercati in tazze di design), ma ce ne sono anche alcuni che non si fanno problemi a mostrare in video una ricetta andata storta, o una giornata in cui mangiano una grossa fetta di torta per cena. Vi siamo vicini, amici.

E chi smentisce le vlogger che raccontano quello che mangiano ogni giorno

I trolls, ovviamente, sono la prima risposta a qualunque tendenza spopoli online. E i video delle influencer che raccontano tutto quello che mangiano non sono da meno. E così diventano spesso vittime di questi spietati vegani essenzialisti che inondano la sezione commenti con insulti e fanno video in cui smontano ogni iniziativa degli altri vlogger. È un brutto mondo, in cui i vlog divorano altri vlog.

Vegani crudisti e fruttariani

Miti leggendari e vagamente esotici su YouTube, i “fruttariani” giurano di consumare soltanto frutta e verdura cruda nella loro dieta. Devono mangiare un sacco di cibo per garantire il corretto apporto di calorie al proprio corpo, il che rende i loro video particolarmente affascinanti, tra i più meritevoli mi sento di citare i vlog di “banana island,” una sorta di periodo detox in cui non mangiano altro che banane. Ma tantissime banane. Tipo, cinquanta banane al giorno e nient’altro.

Gli How-To con le ricette

Questo è il tipo di contenuto sul cibo che avevano probabilmente immaginato i creatori di YouTube agli albori, oltre dieci anni fa. Dimenticate tutto quello che avete sempre odiato dei programmi televisivi sul cibo: gli host con un copione fisso e generalmente banale, le ricette surreali e un’editing raffinato. Qui tutti cucinano tutto, senza bisogno di producer. Sembra facile, no? Ecco, a volte ne escono cose meravigliose, e altre… be’ provate a cercare “hot dog spaghetti,” e poi ne riparliamo.

Mukbang

Questa tendenza incredibilmente popolare si chiama Mukbang, e arriva dalla Corea del Sud. Anche in Italia sta spopolando su Youtube, ma in che cosa consiste? Il nome nasce dall’unione di due parole coreane mangiare e trasmettere, nei video una persona ingurgita grandi quantità di cibo davanti a una telecamera interagendo con il proprio pubblico, e facendo vistosamente sentire tutti i rumori che fa mentre mangia, mastica, sbrodola, sputacchia, insomma tutto. I video durano spesso fino a 40 minuti, e sembra che per alcuni abbiano davvero un effetto calmante. È un po’ quello che succede con i video ASMR, e proprio come in quel caso, non è ancora chiaro il perché abbiano questo effetto sul cervello umano.

La dieta “If It Fits Your Macros”

Esiste questo sottogruppo di bodybuilder su YouTube che promuove la cosiddetta dieta “If It Fits Your Macros,” che letteralmente significa “Se rientra nei tuoi nutrienti”: se quello che mangi rientra nei nutrienti che devi assumere nelle 24 ore, non devi preoccuparti d’altro, anche se mangi qualche schifezza qua e là. La verità, però, è che questi personaggi passano la loro giornata a pesare e calcolare in modo ossessivo le quantità di tutto quello che ingeriscono (proteine, grassi e carboidrati), portando sempre con sé una bilancia e utilizzando app come MyFitnessPal. I loro video sono una vera e propria dichiarazione d’intenti e la testimonianza del loro (folle) impegno.

Le sfide

Quando fai una cosa estrema, molto pericolosa e/o molto idiota ma non la posti su internet, be’ praticamente è come se non fosse mai successa. Per questo le sfide più assurde sono diventate la norma su YouTube, o almeno dalla sfida della cannella in poi. Da quel momento, le “challenge” sono diventate sempre più crudeli, non so se ricordate la nota “Eat it or Wear it”, in cui i partecipanti dovevano scegliere tra mangiare i cibi che più odiavano al mondo oppure farseli versare in testa. Fino alla tremenda “Sfida delle 10’000 calorie” che non ha bisogno di grandi spiegazioni ed è semplicemente una tortura auto-inflitta senza senso.

Riprodurre cibi in miniatura

I giapponesi sono sicuramente i migliori quando si tratta di fare cose adorabili. E questi cibi in miniatura sono indubbiamente una delle cose più belle che vedrete online oggi—ok, spesso sono fatti con ingredienti velenosi e assolutamente non commestibili, ma che importa, sono così teneri! E per qualche motivo, tutti li amano.

I food “hacks”

Puoi cercare di sfuggire in tutti i modi, ma prima o poi, i tutorial in stile Pinterest ti scoveranno sempre, sempre. Nel caso in cui voi abbiate vissuto su un’isola deserta negli ultimi dieci anni, ho una rivelazione da farvi: da oggi potete comodamente separare tuorlo e albume grazie a una bottiglia di plastica vuota, oppure potete dividere la vaschetta di gelato in due così da creare due pratiche ciotole usa & getta. E ancora, sul web ci sono tipo 300mila ricette di torte rapide da preparare al microonde di cui nessuno sentiva davvero l’esigenza.

Test di cibo improbabile

Avete mai voluto provare il cibo che si mangia in prigione? Forse no, ma c’è chi su YouTube ha pensato che potesse interessarvi e così l’ha fatto al posto vostro. Grazie al magico mondo dell’internet, non dovrete assaggiare il cibo che mangiano gli astronauti o il burro d’arachidi più vecchio del mondo, perché qualcuno ci ha pensato prima di voi.

Quelli che mangiano quantità enormi di cibo

Epic Meal Time ha creato quel genere di video di cibo da ossessione, e grazie al quale dei giganti canadesi hanno collezionato milioni di visualizzazioni e iscritti facendo cose davvero disgustose. E da qui è iniziato il gioco a chi la faceva più grossa. Da chi decide di tracannare intere bottiglie di alcolici in pochi secondi, a chi ha inalato il peperoncino più piccante al mondo e tantissime altre cose assurde e assolutamente non necessarie.

Quindi la prossima volta che avrete voglia di fare un tuffo senza ritorno nei meandri dell’internet, e della follia del genere umano, andate su YouTube, abilitate l’Autoplay e mettetevi comodi.

