Guarda un giapponese finire un gioco difficilissimo con i piedi

Questo gioco, quello che è stata concluso una settimana fa con successo da un giapponese che ha fatto uso esclusivo delle use estremità inferiori, è semplice: sei un uomo incastrato in una damigiana di latta e, armato di soltanto un martello controllato con il mouse, devi farti strada in un lungo percorso pieno di ostacoli naturali.

Carino, no? A dirla tutta anche un po’ pacco, a sentirla così. Il colpo di scena è che Getting Over It with Bennett Foddy — l’ultimo videogioco di Bennett Foddy, che forse ricorderete per QWOP — è incredibilmente difficile e frustrante, tanto da aver fatto esplodere una cascata di gameplay su YouTube dove gli amati colleghi youtuber sono impegnati a tirare giù santi e madonne mentre vestono una maschera di cruccio e disperazione.

Getting Over It ha ben più di qualche mese sulla spalle, ormai, ciò che è davvero nuovo di zecca è questo video (sopra, ndr) in cui un ragazzo (credo) giapponese finisce Getting Over It usando solo i piedi. Un risultato piuttosto notevole considerato quanto complesso sia il gioco di polso che Getting Over It richiede.



Guardate il video, celebratelo, sentitevi delle pippe, ricordatevi che questa cosa non ha alcuna utilità.