Guarda il video dello scorso GoaBoa Festival e preparati al prossimo

Ti ricordi quest’estate? Quando faceva un caldo incredibile e ci siamo trovati a Genova per respirare un po’ di aria di mare, farci un giro sui tetti e vederci qualche concerto da paura? C’erano Carl Brave X Franco126, c’era Bruno Belissimo, c’era la Dark Polo Gang e Ghali e gli Era Serenase, Mykki Blanco e Pop_X, Tedua e Sfera Ebbasta—era la ventesima edizione del GoaBoa. È tutto riassunto nel video qua sopra, magari ci sei anche tu che fai gang gang gang con le mani.

È della settimana scorsa l’annuncio che il festival non si ferma e si lancia, carico e ringiovanito, verso la ventunesima edizione a luglio 2018. Ma per non farci raffreddare nel frattempo la vera novità sono le serate Bangarang, un calendario di concerti che si terranno al Crazy Bull Café di Genova a partire da questo venerdì 27 ottobre. Ecco le prime date annunciate:

Videos by VICE

27/10 ERA SERENASE // Crystal Ball Release Party

17/11 RKOMI

25/11 JOAN THIELE

01/12 WILLIE PEYOTE + DUTCH NAZARI

08/12 GAZZELLE

15/12 COEZ

13/1 GIORGIO POI + COLOMBRE

Alcune di queste date sono già sold out, quindi sbrigati a comprare i biglietti. Ci vediamo a Genova!

Segui Noisey su Instagram e Facebook.