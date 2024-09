Come le emoji hanno conquistato il mondo

Tre miliardi di persone ne fanno uso. E coincidenza vuole che proprio queste persone facciano anche più sesso e abbiano più appuntamenti.

Questo spezzone tratto da VICE News Tonight, che va in onda sul canale HBO, esplora la storia delle emoji e di come sono diventate comuni quanto i messaggi di testo.

Il Museum of Modern Art ha annunciato di recente di voler acquistare il set delle 176 emoji originali per la sua collezione permanente. Qualcuno potrebbe restare perplesso davanti al fatto che la venerabile istituzione scelga di dare il benvenuto a una forma espressiva usata per lo più dagli adolescenti, ma gli esseri umani hanno cercato di catturare la moltitudine di significati che le emoji contengono per secoli.

Nel 1800, un neurologo francese ha cercato di costruire un dizionario di espressioni umane, fulminando le persone con una scarica elettrica e scattando una foto dei loro volti nel mentre, perché in questo modo, secondo lui, avrebbe potuto cogliere l’anima stessa dei suoi soggetti: The Mechanism of Human Physiognomy. Charles Darwin ha usato queste stesse immagini per creare una propria tassonomia delle espressioni.

Le emoji che conosciamo noi oggi sono nate per ragioni di necessità e brevità: nel 1999, il sistema di internet i-mode permetteva di digitare solo 250 caratteri alla volta. Shigetaka Kurita, padre delle emoji, ha creato per prima quella a forma di cuore, per esprimere ciò che le parole non potevano. I cercapersone, particolarmente popolari tra i giovani giapponesi del tempo, hanno contribuito ulteriormente all’ascesa delle emoji e oggi sono oltre 1.800 le immagini supportate da Unicode 9.0.

“Il 39 percento delle comunicazioni quotidiane avviene attraverso la tecnologia,” spiega Helen Fisher, bio-antropologa alla Rutgers University. Le emoji sono “un brillante strumento umano” atto a sostituire ciò che è andato perduto da quando non alziamo più la cornetta del telefono per parlare l’uno con l’altro.

