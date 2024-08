Lil Xan vuole solo che smettiate di drogarvi

Lil Xan ha 21 anni, viene dal sud della California, e ha cominciato a rappare solo un anno e mezzo fa. Nonostante sia praticamente appena arrivato sulla scena, è riuscito a creare un movimento all’interno della scena comunità hip-hop californiana: i video del suo collettivo Xanarchy hanno già macinato milioni di views su YouTube. Il suo singolo “Betrayed” ne ha 62 milioni, e il contatore continua a salire. Inoltre, come si può facilmente intuire dal suo nome d’arte, Xan—che si chiama Diego Leanos—ha costruito un immaginario parlando e rappando apertamente del suo rapporto con lo Xanax, della dipendenza in cui era caduto e del modo in cui è riuscito a lasciarsela alle spalle.



I nostri colleghi americani sono andati a incontrare Xan nel quartiere dove è nato a Redlands, California, per capire da dove viene e dove vuole andare. Trovate il video, in lingua originale, qua sopra.



