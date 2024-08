Guarda Noisey Meets Psicologi

Non è obbligatorio ascoltare musica in cui ci si riconosce; tanti artisti amatissimi sono tali proprio perché hanno una qualità quasi aliena, inumana, e le loro opere ti trasportano in uno spazio completamente sconosciuto. Ma quanto è bello ascoltare una canzone e provare la sensazione che sia stata scritta proprio per te, anzi, da te? È una sensazione molto comune quando si ascoltano le canzoni di PSICOLOGI, il duo composto da Drast e Lil Kaneki.

TRAUMA, il loro ultimo album, è basato proprio su questo concetto: musica curata, accessibile ma dotata di un suo peso, e testi sinceri, aperti, in cui chiunque può rivedersi, in particolare ragazzi e ragazze della loro età. Lo dicono loro stessi nell’intervista che ci hanno concesso: è un disco scritto in coro, da Marco, Alessio e dai loro amici e parla dell’esperienza di crescere, una scala i cui gradini sono traumi e la cui cima non si raggiunge mai.

Videos by VICE

Nel nuovo episodio di Noisey Meets, Drast e Lil Kaneki sono venuti a trovarci in redazione e ci hanno raccontato il loro nuovo album, come si sono trovati per caso a fare musica di protesta, i loro amici e la rivoluzione che la loro generazione sta portando avanti nella musica italiana.

