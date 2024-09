Guarda l’intro psichedelico di ‘Rick and Morty’ in 8-Bit

Non so voi, ma l’attesa della terza stagione di Rick and Morty—la serie d’animazione targata Adult Swim che narra le bizzarre avventure spaziali di un cinico scienziato alcolista e del suo ingenuo nipotino—è tra le massime fonti di frustrazioni nella mia vita, al momento.

La serie—creata dagli autori Justin Roiland e Dan Harmon—sfrutta il canone fantascientifico dei viaggi interdimensionali (lo stesso della serie inglese Doctor Who, tanto per fare un esempio), deturpando allo stesso tempo l’eredità di quel filone pop un po’ superficiale lanciato dai film di Ritorno al futuro. A differenza del film iconico anni Ottanta, infatti, Rick and Morty mette in scena così tanto marciume umano ed extraterrestre da rappresentare un vero inno al dramma del rapporto dell’uomo con l’universo—tanto da essere stato salutato come uno dei prodotti più interessanti degli ultimi anni.

Videos by VICE

La terza stagione di Rick and Morty è dietro l’angolo (in teoria, così si mormora, speriamo), pur non essendoci ancora una data certa d’uscita. Nel frattempo, il canale che la produce, Adult Swim, ama lanciare bocconi succulenti in pasto ai suoi fan. Qualche settimana fa è stato il caso di un’anteprima presentata al Comic Con di San Diego, dove si vedeva un Rick-scarafaggio massacrare di botte un branco di ratti rabbiosi.

Ora, hanno pubblicato su YouTube l’intro della serie rifatta in stile 8-Bit per mano di Paul Robertson—tanto per tormentarci ancora un po’ e farci notare quanto sarebbe fico un gioco a 8-Bit di Rick and Morty. Guardate il video intero qui sopra, poi tornate anche voi ad aspettare pazienti le nuove puntate. Glip Glop.