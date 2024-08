Guarda in anteprima il video di “Nun veco l’ora” di Ivan Granatino

Ivan Granatino è uno di quei personaggi partiti dalla tradizione musicale napoletana e arrivati col tempo a concepirla come una struttura aperta in cui far entrare vari stili e influenze. Nel caso di Ivan, si può tracciare un paragone con il suo mentore Franco Ricciardi, che cominciò a mescolare la nuova melodia napoletana all’hip-hop già nel 1997, ai tempi della storica “Cuore nero“, collaborazione con i 99 Posse. Granatino Sr. era infatti un caro amico di Ricciardi, che ha accompagnato Ivan per un periodo della sua carriera: il frutto più celebre del loro rapporto artistico è probabilmente “‘A storia ‘e Maria“, inserita nella colonna sonora di Gomorra.



Oggi vi facciamo vedere in anteprima il nuovo video di Ivan, “Nun veco l’ora”, tratta dal suo ultimo album Ingranaggi: “Il pezzo racconta un amore impossibile, in cui però c’è un’intesa perfetta—ma anche una terza persona in mezzo”, ci ha spiegato. La cornice in cui si svolgono le vicende del video è ispirata a Narcos—l’idea, dice Ivan, è stata del regista, Luciano Filangieri. “La storia è uguale a quella che racconto nella canzone, solo con Pablo Escobar come soggetto! Spero che questa cosa piaccia e non arrivino commenti negativi, tipo “Che significa, perché, per cosa”, come spesso è successo. È stato fatto un bel lavoro, sono molto contento e i meriti vanno al regista e a Massimo D’Ambra, che ha prodotto la canzone dandole un sound molto sudamericano per un aspetto e più attuale per un altro: non è il solito reggaeton che ascoltiamo in radio o per strada.”



Ascolta Ingranaggi di Ivan Granatino.



