Un allevatore ha scritto un messaggio per la Tesla spaziale con le sue mucche

Derek Klingenberg è un vulcanico allevatore di bestiame nonché YouTuber del Kansas occidentale che, in passato, ci aveva deliziato con la serenata per le sue mucche sulle note di un brano di Lorde eseguito al trombone, e che ora si è lanciato in un progetto ben più ambizioso.



La sua nuova fissa è spedire un messaggio verso lo spazio: in particolare, per lo “spaceman” di Elon Musk — il manichino astronauta che sta viaggiando a bordo di una Tesla lanciata da SpaceX a febbraio — componendone le parole con la sua mandria di decine di mucche a forma di “CIAO” [“HI” in inglese, ovviamente].



Videos by VICE

Ogni giorno, quasi 200 satelliti “Dove” di proprietà di Planet Labs orbitano intorno al globo, fotografando la Terra. Alcune di queste immagini vengono utilizzate dal servizio di monitoraggio delle colture agricole Farmer’s Edge. Ed è proprio su questa piattaforma che Klingenberg ha voluto mettere in mostra la sua cow-art, ma per capire quando e dove posizionare la sua mandria aveva a disposizione come uniche informazioni le immagini precedenti prodotte dai satelliti e la consapevolezza che questi passano ogni giorno in orbita sopra la sua proprietà.



Klingenberg ha svolto una serie di brillanti calcoli per risolvere il problema, ricavando il momento ideale per impostare il messaggio composto di mucche, utilizzando i silos di grano come gigantesche meridiane e confrontando le loro ombre con le immagini ricavate dai precedenti passaggi satellitari. Dopodiché, ha scelto un punto in cui l’erba era asciutta e di colore chiaro per contrastare contro il tono scuro delle mucche e ci ha posizionato gli animali quando il satellite era di passaggio.



Le mucche si sono posizionate per formare un “HI” traballante, restando ferme abbastanza a lungo per essere immortalate dal satellite che passava sopra di loro. Messaggio ricevuto.



Seguici su Facebook e Twitter.