Guarda come si reagisce alle molestie ai festival

I festival sono solitamente luoghi in cui ci si stacca dalla quotidianità e si abbandonano le inibizioni—il che è una bella cosa, ma sfortunatamente ci sono persone che colgono l’occasione per comportarsi da completi idioti. Uno è il protagonista del video qua sotto, un ragazzo con un cappellino stupido che insegue due ragazze, allunga la mano toccando il seno a una delle due—che sta girando in topless e ha il petto dipinto—e torna sogghignando a sedersi, protetto dal cerchio dei suoi amici.

La cosa triste è che sotto al video ci sono molti commenti secondo cui la colpa sarebbe della ragazza, e che in generale minimizzano i toni giustificando il ragazzo. “Che cosa pensava sarebbe successo, lei, andando in giro così?”, dice uno. “LOL, le troie continueranno a fare le troie”, dice un altro. “Lei gli farà causa tra vent’anni”, afferma un terzo pensando di aver fatto la battutona della vita.

Le molestie e gli stupri in contesto musicale sono, in realtà, un problema serio. Migliaia di persone hanno firmato una petizione per impedire a un cantautore che mandava dick pic a ragazzine minorenni di suonare al Warped Tour, e un grande festival svedese non si terrà nel 2018 a causa delle numerose denunce per molestie e stupri sporte negli ultimi anni. I musicisti stanno cominciando a prendere posizione—è stato emblematico il caso dei Circa Survive, il cui chitarrista è sceso dal palco per fermare un ragazzo che stava provando a baciare e toccare una ragazza palesemente a disagio. Insomma, il problema esiste ed è ampiamente documentato. Minimizzarlo o ironizzarci sopra non fa altro che perpetuarlo.

Se non siete d’accordo, e soprattutto se siete maschi bianchi ed etero e avete ancora dubbi sulla questione, forse questo articolo fa per voi:

