Un KO ultraviolento ha scatenato una rissa tra il pubblico e un kickboxer

Se il kickboxer olandese Murthel Groenhart viene chiamato “Il predatore” non è certo per caso, e l’ultima dimostrazione è arrivata questo fine settimana su un ring di Parigi. Nel corso di un combattimento contro Harut Grigorian, trovandosi quest’ultimo inspiegabilmente voltato di spalle dopo un colpo, Groenhart l’ha scagliato a terra con un destro fortissimo.

Il colpo, per quanto forte e da dietro, è assolutamente legale dal punto di vista del regolamento. Ma se l’arbitro si è limitato a prendere atto e dichiarare il KO di Grigorian, il pubblico non si è dimostrato dello stesso parere: diverse persone dopo poco si sono precipitate sul ring scatenando una rissa contro Murthel Groenhart.

Non è la prima volta che un combattimento finito in rissa fa discutere, come accaduto per lo zio del pugile Andre Dirrell—che, dopo che il nipote era finito KO, è salito sul ring per prendere a pugni il rivale, venendo per l’occasione ripreso in slow motion.

