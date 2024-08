Perché i video musicali assomigliano sempre di più a post su Instagram?

Quando ero bambino pensavo che avrei passato ogni estate a prendere il sole in spiaggia o a bordo piscina perché è questo che i film mi insegnavano sulle aspirazioni della emergente classe media. Pensavo anche che sarebbe stato possibile possedere beni immobili e relazioni interpersonali stabili e mature prima dei 25 anni, quindi lol. Ma c’è un pensiero che mi tormenta fin da che il caldo umido ha lasciato spazio al freddo dell’inverno: non riesco a smettere di immergermi ciclicamente in una irrealizzabile e fiscalmente irresponsabile fantasia a base di spiagge d’avorio e stile di vita alla Sun, Sex, and Suspicious Parents (ma senza i genitori). Mentre la minaccia di una guerra nucleare si concretizza sempre di più, mi sono accorto che praticamente desidero di vivere in un video da top 40.

Forse avrete notato che molti si assomigliano tra loro: coniugano danze spensierate con colori pastello, gente che se la spassa a bordo piscina e magari anche un fenicottero perché è un po’ la moda dell’anno. È la vita dell’influencer di Instagram ma con meno hashtag. Prendiamo il video di “Mama” di Jonas Blue con le sue immacolate costiere albanesi; “New Rules” di Dua Lipa (qua sopra) è arrivato in cima alle classifiche e ha polverizzato i record con un video da girl-squad in un resort di lusso; “Ciao Adios” di Anne Marie mi ha fatto sognare lande lontane dove chiunque può ballare e nessuno indossa pantaloni COS neri. Ma una domanda rimane: che cosa ne pensano i veri “influencer” del fatto che l’intera industria abbia rubato il loro look? Ho provato a chiederglielo.

Anna Lysakowska di @anna.everywhere

180K Followers

Noisey: Quando guardi questi video, che cosa noti? Che estetica—o vibe—hanno secondo te?

Anna Lysakowska: Non mi è piaciuto il video di Dua Lipa. Sembra un po’ un video di Katy Perry ma fatto con meno soldi, e non saprei nemmeno dire quale sia l’impressione che dà l’artista. Mi piace quello che ha fatto Anne-Marie in Marocco, ma penso che lo guarderebbero molte più persone se si vedesse di più il Marocco, anzi, sono sicura che molta gente non si è nemmeno resa conto che sia stato filmato lì. Il video di Jonas Blue è un perfetto esempio di video moderno, tanto a tema viaggio quanto in generale: un sacco di riprese con il drone, ragazzi che si divertono tra loro, belle donne e zoom sulle loro forme.

Cosa pensi che potresti insegnare a chi fa video? Su che cosa, per esempio, devono lavorare ancora?

Penso che ciò che piace alla gente oggi siano carrellate veloci di bella gente. Se un’inquadratura è grandiosa ma dura troppo, molti spettatori potrebbero perdere interesse. Inquadrature prese da diversi angoli aiutano anche a convincere la gente a fermarsi a guardare il video.

Come fai a sapere se un’immagine prenderà un sacco di like?

Quando c’è una donna in bikini o vestita sexy con il culo in mostra, auto veloci e foto fatte coi drone—come in “Mama” di Jonas Blue ad esempio.

Quanta attenzione presti normalmente ai video musicali?

Non guardo molti video, ascolto musica su Spotify.

Oneika Raymond di @OneikaTraveller

31.5k Followers

Noisey: Da blogger di viaggio, come descriveresti l’estetica di questi video a una persona qualunque come me?

Oneika Raymond: Tutti i video hanno un’atmosfera sognante e magica che, se fatta bene, attira lo spettatore e crea un senso di brama. Questo sentimento di fantasia viene creato dai paesaggi e dagli sfondi, in particolare nei video di Anne-Marie e di Jonas Blue, e dai filtri retro/vintage e di colore usati in tutti e tre i video. I video usano anche il ralenti per comunicare questa sensazione.

Ok, ho visto che sei stata in Marocco recentemente, dove è stato girato il video di Anne-Marie. Ti ha copiato lo stile? Che cosa avrebbe potuto fare meglio?

Anne-Marie avrebbe dovuto coinvolgere più elementi veramente marocchini nel video. È stato strano perché mi è parso che abbia usato molti motivi dell’Africa Occidentale e del Sud America nel clip che andavano a scontrarsi fortemente con la cultura marocchina e nordafricana.

Come descriveresti quello dei tuoi post?

I miei post di solito sono più vibranti in termini di colore—tendo a tenermi lontana dai filtri Instagram. Tuttavia evocano comunque un senso di fantasia per come sono editati: aumentare il contrasto e la nitidezza li fa sembrare più drammatici ed artistici.

Mi chiedo se questa sovrapposizione sia una coincidenza, o sia una questione di influenza o di mode passeggere.

Produrre immagini che ispirino e creino un’atmosfera di fantasia è un grande trend nel mondo della fotografia di viaggio al momento. Penso sia perché i consumatori vedono viaggiare come un’attività per sfuggire alla realtà, che ti trasporta letteralmente e in senso figurato in un altro mondo. La maggior parte delle persone che seguono profili di viaggio su Instagram, di conseguenza, richiedono immagini che siano romantiche e fantasiose – c’è già talmente tanto grigiume e tristezza nel mondo, l’idea di viaggiare dev’essere leggera, ariosa, giocosa e bella.

Quando decidi quale foto postare, sai già quale foto guadagnerà più like?

Foto ben composte, vibranti che mostrano me che interagisco con uno sfondo o panorama epico di solito funzionano al meglio nel mio feed. Se la foto è messa in posa in modo creativo e/o mostra del movimento – per esempio, io che corro attraverso un campo di grano – va ancora meglio. Fa abbastanza ridere ma, per quanto io non sia una fashion blogger, le foto in cui indosso un bell’outfit raccolgono molte interazioni – i miei fan mi chiedono dove ho comprato certi capi, specialmente se si tratta di abiti lunghi e svolazzanti.

Polina Burashnikova di @polabur

254K Followers

Noisey: Hey Polina, le pop star ti hanno fregato il look?

Polina Burashnikova: La vibe di Anne-Marie è da spirito libero e super colorata in un luogo meraviglioso. Quella di Jonas Blue è più tipo inseguire il sole, o il tramonto, amori estivi, viaggi in macchina e la libertà dell’estate. Quella di Dua Lipa è definita da vestiti colorati e un set che si accorda agli abiti, e un’atmosfera genericamente estiva.

Come descriveresti quella dei tuoi post? Qual è il tuo brand ?

Come recita la mia bio su Instagram, voglio essere la tua ispirazione a viaggiare giornaliera. Tuttavia, la mia pagina mescola viaggi, lifestyle, moda e cibo. È questo che piace a chi mi segue, credo – un mix di cose diverse.

Vedi dei punti in comune? Pensi che sia una coincidenza o chi gira questi video viaggia nella tua scia?

Chi gira i video potrebbe essere senza dubbio ispirato dai blogger di viaggio più famosi (non necessariamente me ☺), visto che si tratta dell’estetica più di moda al momento.

Sabina Trojanova di @girlvsglobe

84.9k Followers

Guardando questi video, che cosa vedi? Cosa cattura la tua attenzione?

La cosa che mi colpisce di più è senza dubbio la location di ogni video – Marrakech nel video di Anne-Marie, l’Albania in quello di Jonas Blue e Miami in quello di Dua Lipa. Nonostante non facciano parte della storia, ognuna è immediatamente riconoscibile.

Se potessi parlare con questi registi, che consigli estetici daresti loro? In cosa potrebbero migliorare?

Per me la cosa fondamentale è comunicare informazioni pratiche ai miei spettatori. Ma tutti i creativi, di base, cercano di perfezionare la stessa tecnica: raccontare una storia. Penso che le location dovrebbero giocare un ruolo più centrale nella narrazione dei video. Se includi un paese straniero nella tua arte dovrebbe essere più che una scenografia esotica. Per quanto il video di Anne-Marie sia esteticamente piacevole, non hanno praticamente sfiorato la cultura viva tutta intorno a loro – una grande opportunità mancata.

Katja Hentschel di @travelettes

52.8k Followers

Quando guardi questi video, che cosa noti?

Dua Lipa e Anne-Marie hanno entrambe video eccellenti: temi originali, coreografie creative, stile super cool. Le parole che mi vengono in mente guardando i video sono girl power, varietà, bellezza e creatività. Dall’altro lato, il video di Jonas Blue è quello che stona in questo trio. L’unica cosa che comunica è l’ennesimo video musicale di tipi medi che se la fanno con modelle meravigliose. La mia idea è che Jonas Blue ha beccato un producer video misogino che lo ha convinto di aver bisogno di belle ragazze svestite perché la gente guardi il video, il che è triste.

Che cos’ha in comune con quello che succede su Instagram, però?

Beh, il mio stile cerca di comunicare un sentimento invece di soltanto qualcosa da guardare. Come ogni forma d’arte – e io considero sia i video musicali che le foto su Instagram una forma d’arte – sono migliori quando iniziano con un dialogo interno. Fa domande e comunica un sentimento.

